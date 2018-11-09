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Доверчивый туляк поверил в выигрыш в лотерею и лишился 15 тысяч рублей

Доверчивый туляк поверил в выигрыш в лотерею и лишился 15 тысяч рублей

При этом мужчина никаких лотерейных билетов не покупал.

Тульские полицейские устанавливают детали мошенничества. По предварительным данным, 31-летний местный житель получил через популярный мессенджер сообщение, что стал победителем лотереи. При этом мужчина никакие заявки на участие в розыгрышах не отправлял, лотерейных билетов не покупал.

Туляк позвонил по номеру, указанному в сообщении, и ему пояснили — победителя выбрали случайным образом.

Для получения 700 тысяч рублей мужчина должен был перевести комиссионные для компенсации налоговых сборов.

Туляк сразу же, используя терминал оплаты, перевел 15 тысяч рублей и стал ожидать поступления выигрыша. Но, конечно же, не дождался. Когда обманутый мужчина понял, что стал жертвой мошенничества, то обратился в полицию.

Сейчас правоохранители устанавливают все детали происшествия.

– Полицейские еще раз просят граждан не доверять поступающим посредством телефонной связи сообщениям о выигрышах и прочих выплатах, для получения которых требуется незамедлительно производить перевод денежных средств в качестве комиссионных, налоговых сборов или под иным предлогом. Особенно бдительными следует быть в тех случаях, если в информации о призах и выигрышах сообщается, что победитель выбран случайным образом без подачи предварительной заявки на участие, — предупреждает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:07 +2
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