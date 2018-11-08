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В Туле чествовали сотрудников органов внутренних дел
Фото Алексея Пирязева.

В Туле чествовали сотрудников органов внутренних дел

В Тульском кремле прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню сотрудника органов внутренних дел.

8 ноября в кремле прошел торжественный митинг, на котором собрались 500 сотрудников полиции, Росгвардии и кадетов.

Отличникам службы (их было 40 человек) вручили благодарности губернатора, почетные грамоты и медали.

«Вы работаете в непростое время, пересекаете проявления преступности и экстремизма, находясь в строю и ночью, и днем. В сегодняшний праздник, как и в любой другой, вы стоите на посту, обеспечивая безопасность жителей области», – отметил первый заместитель губернатора Тульской области – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.

 

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации (до 2011 года — День российской милиции; до 1991 года — День советской милиции) отмечается 10 ноября.

Галерея
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 1
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 2
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 3
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 4
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 5
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 6
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 7
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 8
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 9
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 10
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 11
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 12
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 13
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 14
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 15
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 16
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 17
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 18
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 19
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 20
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 21
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 22
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 23
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 24
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 25
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 26
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 27
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 28
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 29
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 30
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 31
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 32
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 33
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 34
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 35
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 36
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 37
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 38
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 39
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 40
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 41
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 42
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 43
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 44
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 45
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 46
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 47
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 48
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 49
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 50
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 51
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 52
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 53
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 54
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 55
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 56
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 57
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 58
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 59
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 60
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 61
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 62
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 63
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 64
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 65
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 66
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 67
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 68
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 69
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 70
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 71
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 72
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 73
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 74
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 75
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 76
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 77
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 78
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 79
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 80
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 81
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 82
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 83
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 84
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 85
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 86
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 87
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 88
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 89
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 90
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 91
Митинг сотрудников ОВД в Тульском кремле, Фото: 92
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