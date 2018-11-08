В Туле чествовали сотрудников органов внутренних дел

Фото Алексея Пирязева.

8 ноября в кремле прошел торжественный митинг, на котором собрались 500 сотрудников полиции, Росгвардии и кадетов.

Отличникам службы (их было 40 человек) вручили благодарности губернатора, почетные грамоты и медали.

«Вы работаете в непростое время, пересекаете проявления преступности и экстремизма, находясь в строю и ночью, и днем. В сегодняшний праздник, как и в любой другой, вы стоите на посту, обеспечивая безопасность жителей области», – отметил первый заместитель губернатора Тульской области – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации (до 2011 года — День российской милиции; до 1991 года — День советской милиции) отмечается 10 ноября.