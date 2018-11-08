В Туле снесут незаконные постройки вдоль железной дороги

Фото пресс-службы администрации Тулы.

8 ноября первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин и заместитель начальника железной дороги по территориальному управлению Александр Потапенко провели совместный объезд по вопросам благоустройства территории, прилегающей к железнодорожным путям.

В настоящее время филиал ОАО «РЖД» Московская железная дорога проводит работы по расчистке территории, находящейся в зоне отвода. Параллельно ведется работа с собственниками предприятий, домовладений, гаражей, сараев на предмет приведения в порядок заборов, фасадов строений, демонтажу незаконных построек.

В ходе объезда первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин дал ряд поручений руководителям главных управлений по территориальным округам по наведению порядка и работе с собственниками предприятий, организаций, частных домовладений на предмет приведения в порядок данной территории.

Владислав Галкин - Благоустройство города не ограничивается работами на въездных улицах, железнодорожные пути, ведущие в город, это такие же въездные пути, которые должны быть в порядке. В настоящее время мы проводим совместную работу с Министерством имущественных и земельных отношений по установлению правомерности размещения хозяйственных построек, гаражей на территории, прилегающей к железнодорожным путям. Если у собственника есть документы, подтверждающие право собственности, то он должен привести объект в порядок. А если документов нет, предусмотрена процедура демонтажа.

– Сейчас работает техника на различных участках, планируем привлечь большее количество техники, — говорит заместитель начальника железной дороги (по территориальному управлению) Александр Потапенко. — За зимний период нам необходимо провести работы по приведению территории в порядок, мы тесно сотрудничаем с администрацией города Тулы. Кроме того, подобные работы проводятся и в других муниципальных образованиях нашего региона.