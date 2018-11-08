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Алексей Дюмин вручил тулякам государственные и региональные награды
Фото Дмитрия Дзюбина.

Алексей Дюмин вручил тулякам государственные и региональные награды

Торжественная церемония награждения прошла в Доме дворянского собрания.

8 ноября в Колонном зале Дома дворянского собрания из рук губернатора Тульской области высокие награды получили 27 человек, каждый из которых внес свой вклад в развитие региона.

Алексей Дюмин

– Сегодня мы награждаем лучших представителей Тульской области, тех людей, которые неравнодушны к нашему региону. Сегодня мы награждаем тех, кто добивался и добивается выдающихся успехов в труде, вносит весомый вклад в развитие экономики и социальной сферы региона, сохраняет его культурно-историческое наследие. Вы одни из лучших представителей нашего региона. Своими добрыми делами, мастерством, верностью профессии и активным участием в жизни области вы вносите большой и неоценимый вклад в его развитие.

Среди награжденных — люди совершенно разных профессий: конструкторы, врачи, полицейские, токари, спортсмены.

Ордена Почета удостоен ведущий конструктор КБП им. А. Г.  Шипунова Сергей Сабинин. Оригинальность и новизну технических решений, предложенных конструктором, подтверждают 76 авторских свидетельств и патентов. Его идеи позволили значительно улучшить характеристики и повысить надежность управляемых артиллерийских снарядов.



Почетное звание «Заслуженный изобретатель Российской Федерации» присвоено генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «ВЗГЛЯД» Игорю Мацуру. Уже 35 лет он занимается изобретательством, на его счету более 60 патентов и свидетельств на товарные знаки. Предложенный им метод лечения катаракты позволяет пациентам получать высокотехнологичную помощь с минимальным периодом реабилитации.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена Елена Гребнева. В числе ее заслуг — координация и проведение акции «Бессмертный полк» в Туле и области. Идея проведения акции зародилась в 2011 году, а уже через год к ней присоединилась и Тула.

Такую же награду получила директор Государственного мемориального и природного заповедника «Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» Екатерина Толстая:

Татьяна Толстая

Екатерина Толстая

– Эта медаль —  заслуга всего нашего коллектива. В Ясной Поляне сейчас реализовывается много проектов. Мы стремимся к тому, чтобы в Ясную Поляну приезжало как можно больше людей, стараемся быть гостеприимными, чтобы гости уезжали от нас счастливыми. Я очень рада этой награде, но считаю, что это оценка работы всего нашего коллектива единомышленников.

Алексей Дюмин вручил медаль «Честь и мужество» заместителю начальника полиции отдела МВД России «Плавский» подполковнику Александру Савинкину. При его непосредственном участии в ходе грамотно проведенных оперативно-разыскных мероприятий были установлены и задержаны особо опасные преступники, которые расправлялись с пенсионерами в Плавском районе.

Александр Савинкин

– Я работаю в полиции 16 лет, и раскрытие преступлений для меня – это ежедневная работа. Но это было резонансное и непростое дело: убийства совершили ранее судимые люди, которые почти не оставили следов. Я выезжал на места преступлений и координировал работу младших сотрудников. Только благодаря нашей совместной работе подозреваемые были установлены и задержаны. Для меня большая честь получить эту награду. 

Губернатор Тульской области подчеркнул, что забота о своей стране и ее наследии подразумевает и благоустройство родного края. Алексей Дюмин привел особенно яркие примеры такой совместной работы — проект «Тульская набережная» и создание творческого индустриального кластера «Октава». По словам главы региона, такие масштабные проекты — это всегда результат труда коллектива единомышленников, в котором соединились талант, трудолюбие, молодость и опыт, а также бескорыстный вклад.

Партнер архитектурного бюро Wowhaus Олег Шапиро и заместитель председателя совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Михаил Шелков принимали непосредственное участие в реализации проекта «Тульская набережная» и создании кластера «Октава». Сегодня им были вручены серебряные медали «За особый вклад в развитие Тульской области».

Медалью «Трудовая доблесть» III степени награждена пекарь-мастер Ефремовского хлебозавода Людмила Кузьмичева, посвятившая свою жизнь кондитерской отрасли. Она работает кондитером уже 36 лет. На родном хлебозаводе она разработала и запустила в производство линейку тортов. основанных на использовании 3D-принтера. 

Людмила Кузьмичева

Людмила Кузьмичева

– Работать кондитером – моя детская мечта. Еще в детстве я лепила куличики из пластилина и завороженно смотрела на торты в магазинах. Выбрала профессию кондитера и ни разу не пожалела. Я действительно поспособствовала тому, что у нас на хлебозаводе стали использовать 3D-технологии при изготовлении тортов. Это пищевая печать, с помощью которой можно изобразить любой персонаж, открытку или цветы. Сначала к этой технологии у нас на производстве отнеслись с подозрением, но потом оценили. Такие торты пользуются большим спросом у покупателей. 

Мне очень приятно, что за любимую работу меня еще и наградили. Это моя первая награда такого уровня. 


Алексей Дюмин вручил медаль «Трудовая доблесть» III степени фельдшеру Территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи Надежде Петровне Кузнецовой. Своим профессионализмом и неравнодушием она спасает жизнь людям уже 39 лет, а для молодых специалистов является мудрым наставником.

Губернатор также отметил храбрый поступок жителя Донского Александра Бородина. Летом этого года, став очевидцем преступления, Александр Дмитриевич сам остановил злоумышленника и удерживал его до приезда полиции.

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Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 17:15 −3
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