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Почта России получила награду в области инноваций

Почта России получила награду в области инноваций

Такое признание получил проект простой электронной подписи.

Проект по внедрению простой электронной подписи (ПЭП), использование которой позволило сократить время выдачи почтовых отправлений до 30 секунд, стал лауреатом ежегодной премии в области инноваций Европейской почтовой ассоциации (PostEurop).
 
По всей стране простая электронная подпись Почты России стала доступна летом 2018 года. Она предоставляется бесплатно на основании регистрационной формы, заполненной на официальном сайте Почты России или в почтовом отделении. В ней указываются паспортные данные и номер мобильного телефона клиента. Для подтверждения личности клиенту будет необходимо однократно предъявить оператору паспорт. Кроме того, оформить ПЭП можно при помощи единого портала государственных услуг.
 
После оформления электронной подписи клиенту больше не нужно заполнять бумажные извещения и предъявлять документ, удостоверяющий личность при получении отправлений, не требующих оплаты.
 
Достаточно просто назвать оператору свое ФИО или трекинг-номер отправления, чтобы сотрудник отделения нашел его в базе.
После этого клиент называет свой номер телефона, на который оператор отправляет код подтверждения. Получателю придет SMS-сообщение или Push уведомление (пользователям мобильного приложения Почты России) с кодом подтверждения, который необходимо назвать оператору почтового отделения для получения письма или посылки.
 
На сегодняшний день в отделениях Почты России с помощью новой технологии было выдано уже более 34 млн почтовых отправлений.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:08 −3
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