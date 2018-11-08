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Ольге Чекмазовой вручили медаль за заслуги в области культуры и искусства

Ольге Чекмазовой вручили медаль за заслуги в области культуры и искусства

Президента Федерации эстрадного и современного танца Тульской области поздравили на чемпионате региона по всем видам хореографии «Осенний марафон – 2018».

Ольга Чекмазова — танцор, хореограф, художественный руководитель шоу-балета Remix, почетный деятель искусств России, бизнесвумен, директор тренингового центра личностного развития Remix каждый год проводит чемпионат Тульской области по всем видам хореографии «Осенний марафон».

По словам Ольги Чекмазовой, в этом году уровень танцоров Тулы и Тульской области невероятно вырос и начинает приближаться к мировым рамкам и критериям. В соревнованиях приняли участие 278 танцоров из семи областных городов, и все они без исключения показали рост своего профессионализма.

Татьяна Столярова, начальник управления культуры и туризма администрации города Тулы, по поручению главы администрации города Евгения Авилова вручила Ольге Чекмазовой медаль за заслуги в области культуры и искусства.

– Мне бы хотелось поблагодарить Евгения Васильевича Авилова за признание моей тридцатилетней творческой деятельности, — говорит Ольга Чекмазова. — Действительно, за 30 лет огромное множество зрителей соприкоснулось с моим творчеством. Хочу верить, что то, что я дарю со сцены, помогает людям и скрашивает их жизнь.

«Слобода» и Myslo поздравляют Ольгу Чекмазову с наградой и желают ей вдохновения, творческих успехов, личностного роста и еще больше талантливых учеников.

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 16:20 +3
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