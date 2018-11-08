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Где в Туле отключат электричество 9 ноября

Где в Туле отключат электричество 9 ноября

Плановые работы пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.

В пятницу сотрудники «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:

  • ул. Академика Павлова, 77-111 (нечётн.),
  • ул. Лазо, 13-31 (нечётн.), 16-34 (чётн.),
  • ул. Котовского, 24-38 (чётн.), 21-31 (нечётн.),
  • ул. Железняка, 21-41 (нечётн.), 22-34 (чётн.),
  • ул. Фурманова, 11-25 (нечётн.), 14-38 (чётн.),
  • ул. Станиславского, 50,
  • ул. М. Смирнова, 1-33 (нечётн.), 4-24 (чётн.),
  • ул. Колетвинова, 1, 2, 6,
  • Хлебная пл., 13, 14, 15, 15-а, 17, 18, 18-а, 6-б, 8 к. 9, 7,
  • ул. Пирогова, 15-а,
  • ул. Немцова, 12-38 (чётн.), 25, 23,
  • ул. Р. Зорге, 18, 20, 20-а, 22-а, 24-а, 26, 22, 24,
  • ул. Кобзева, 38-56, 66-84 (чётн.), 41-57, 65-81 (нечётн.),
  • ул. Капитана Громова, 36-46 (чётн.), 31,
  • 13-й пр-д, 17, 18, 19,
  • 19-й пр-д, 1,
  • п. Маслово: ул. Васильковая, 5,
  • ул. Краинская, 25,
  • ул. Ромашковая,
  • ул. Шемиловская,
  • Есенинский бульвар, 1-27 (нечётн.), 26,
  • ул. Леваневского, 11-25 (нечётн.), 8-26 (чётн.),
  • ул. Пархоменко, 43, 43-а,
  • Рабочий пр-д, 3-19 (нечётн.),
  • ул. Станиславского, 41, 32-58 (чётн.), 59, 61, 63, 65,
  • ул. Станиславского, 48,
  • п. Менделеевский: ул. Шевченко, 1, 2,
  • ул. Гоголевская, 1, 2, 3, 4,
  • п. Косая Гора: ул. Дронова, 26-40 (чётн.),
  • ул. Пионерская, 25-35 (нечётн.), 26-42 (чётн.),
  • ул. Лесная, 15, 17, 26, 28, 30,
  • п. Новоскуратово, 1-15-а.
     
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:47 +2
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