Где в Туле отключат электричество 9 ноября
Плановые работы пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.
В пятницу сотрудники «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:
- ул. Академика Павлова, 77-111 (нечётн.),
- ул. Лазо, 13-31 (нечётн.), 16-34 (чётн.),
- ул. Котовского, 24-38 (чётн.), 21-31 (нечётн.),
- ул. Железняка, 21-41 (нечётн.), 22-34 (чётн.),
- ул. Фурманова, 11-25 (нечётн.), 14-38 (чётн.),
- ул. Станиславского, 50,
- ул. М. Смирнова, 1-33 (нечётн.), 4-24 (чётн.),
- ул. Колетвинова, 1, 2, 6,
- Хлебная пл., 13, 14, 15, 15-а, 17, 18, 18-а, 6-б, 8 к. 9, 7,
- ул. Пирогова, 15-а,
- ул. Немцова, 12-38 (чётн.), 25, 23,
- ул. Р. Зорге, 18, 20, 20-а, 22-а, 24-а, 26, 22, 24,
- ул. Кобзева, 38-56, 66-84 (чётн.), 41-57, 65-81 (нечётн.),
- ул. Капитана Громова, 36-46 (чётн.), 31,
- 13-й пр-д, 17, 18, 19,
- 19-й пр-д, 1,
- п. Маслово: ул. Васильковая, 5,
- ул. Краинская, 25,
- ул. Ромашковая,
- ул. Шемиловская,
- Есенинский бульвар, 1-27 (нечётн.), 26,
- ул. Леваневского, 11-25 (нечётн.), 8-26 (чётн.),
- ул. Пархоменко, 43, 43-а,
- Рабочий пр-д, 3-19 (нечётн.),
- ул. Станиславского, 41, 32-58 (чётн.), 59, 61, 63, 65,
- ул. Станиславского, 48,
- п. Менделеевский: ул. Шевченко, 1, 2,
- ул. Гоголевская, 1, 2, 3, 4,
- п. Косая Гора: ул. Дронова, 26-40 (чётн.),
- ул. Пионерская, 25-35 (нечётн.), 26-42 (чётн.),
- ул. Лесная, 15, 17, 26, 28, 30,
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п. Новоскуратово, 1-15-а.
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