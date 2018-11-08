Экс-игрока «Арсенала» дисквалифицировали на 4 года за допинг

Защитник ФК «Псков-747» Иван Ершов дисквалифицирован на 4 года. Поводом к этому стали запрещенные препараты, обнаруженные в допинг-пробе спортсмена.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 39-летний футболист попался на допинге в конце сентября. В его крови были обнаружены триметазидин и мельдоний.

Иван Ершов отыграл за тульский «Арсенал» более ста матчей. В 2014 году он забил первый гол этой команды в Премьер-лиге. Также Ершов выступал за «Черноморец», «Волгарь-Газпром», липецкий «Металлург» и другие клубы.