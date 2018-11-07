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Туляков приглашают на «Битву кулинаров-2018»

Туляков приглашают на «Битву кулинаров-2018»

Четвертый открытый кулинарный конкурс среди молодых поваров состоится 11 ноября в 17.00 в клубном ресторане Fusion.

Оценивать кулинарное творчество конкурсантов будут шеф-повара, мастера по обучению работников сферы общественного питания Тулы и Москвы, а также победитель конкурса «Битвы кулинаров-2017». Организаторы уверяют, что это будет незабываемое зрелище как для участников, так и для зрителей. И, конечно же, не обойдется без приятных сюрпризов.

Конкурсная программа включает в себя четыре этапа: домашнее задание, практическое задание, самопрезентация, презентация ресторанов, а также финал — «черный ящик» (импровизация).

Организаторами конкурса являются администрация города Тулы и Молодежный многопрофильный центр «Родина». Адрес клубного ресторана Fusion: Тула, ул. Каминского 24-а.

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 08:54 +3
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