Туляков приглашают на «Битву кулинаров-2018»

Оценивать кулинарное творчество конкурсантов будут шеф-повара, мастера по обучению работников сферы общественного питания Тулы и Москвы, а также победитель конкурса «Битвы кулинаров-2017». Организаторы уверяют, что это будет незабываемое зрелище как для участников, так и для зрителей. И, конечно же, не обойдется без приятных сюрпризов.

Конкурсная программа включает в себя четыре этапа: домашнее задание, практическое задание, самопрезентация, презентация ресторанов, а также финал — «черный ящик» (импровизация).

Организаторами конкурса являются администрация города Тулы и Молодежный многопрофильный центр «Родина». Адрес клубного ресторана Fusion: Тула, ул. Каминского 24-а.