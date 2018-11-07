Игорь Семшов покинул новомосковский ФК «Химик»

Новомосковский ФК «Химик» и Игорь Семшов расторгли трудовой договор по взаимному соглашению сторон. Главным тренером на оставшийся период первенства ПФЛ назначен Роман Титов.

- Руководство благодарит Игоря Семшова за его работу в клубе, высокие спортивные результаты и желает удачной тренерской карьеры. Наше сотрудничество принесло пользу футболистам, позволило решить вопросы популяризации футбола, привлекло интерес СМИ и общественности. Имя Игоря Семшова навсегда останется в истории клуба, — сообщает клубная пресс-служба.

Тренер попрощался с футболистами, пожелав им профессионального роста и успехов:

- Лично для меня приход в Новомосковск был вызовом — я хотел увидеть футбольную структуру с ее основания, доказать самому себе, что смогу сделать первые шаги в роли главного тренера в команде ПФЛ. Здесь я получил огромный опыт, который, надеюсь, позволит мне двигаться дальше. Я благодарю всех болельщиков и любителей спорта Новомосковска за поддержку. У вашего города богатая футбольная история и, я уверен, славное будущее, поэтому обязательно приходите на стадион и болейте за «Химик”.

Отметим, что по информации спортивных СМИ, Игорь Семшов может стать главным тренером «Арсенала» в случае, если Олег Кононов в ближайшее время уйдет в «Спартак». В частности, «Спорт-Экспресс» называет этот вопрос уже решенным.