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Юные туляки завоевали шесть медалей на турнире по грэпплингу

Юные туляки завоевали шесть медалей на турнире по грэпплингу

Соревнования прошли в День народного единства в Курске. Наш регион представляли 4 спортсмена.

В Курске 4 ноября состоялся открытый турнир по грэпплингу и кемпо ММА. Тульскую область представляли четыре спортсмена детско-юношеской спортивной федерации каратэ и клуба «Чемпион». В состязаниях по грэпплингу первое место досталось туляку Павлу Королёву, серебро получил наш земляк Анатолий Федосейкин. 

В разделе кемпо ММА ребята клуба «Чемпион» тоже показали своё мастерство. Второе место заняла совсем юная спортсменка Амира Керимова, а «золото» досталось Анатолию Федосейкину, Ульяне Голосовой и Павлу Королёву. Итог выступления туляков в Курске – четыре золотые и две серебряные медали.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:30 +2
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