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Туляк Алексей Летучий попал в команду Татьяны Денисовой в шоу «Танцы на ТНТ»
Кадр из видео. Алексей на фото справа.

Туляк Алексей Летучий попал в команду Татьяны Денисовой в шоу «Танцы на ТНТ»

Тульский танцор поборется за победу в шоу.

21-летний туляк Алексей Летучий (настоящая фамилия Кузьмин) принимает участие в шоу «Танцы на ТНТ». Танцор успешно прошел кастинг и оказался во втором этапе конкурса. В течение двух недель Алексей участвовал в мастер-классах, хореографических постановках. Результатом интенсивных тренировок стало выступление на сцене совместно с москвичом Германом Ромазановым.

- Могу сказать, что это один из лучших временных промежутков в моей жизни и мне очень нравится всё, — признался Лёша.

По итогам выступления хореограф Татьяна Денисова взяла туляка в свою команду:

- Ребята, вы оба настоящие артисты и ваше творчество действительно заслуживает быть увиденными миллионами. Алексей, я не заметила тебя в четвертом сезоне, но тогда я была другая. «Танцы на ТНТ» поменяли меня. Теперь я открыта к экспериментам. Алёшенька, у нас с тобой все впереди. Ты в моей команде.

С этим танцем Летучий и Ромазанов выступили на кастинге шоу.

Алексея Летучего ждет третий этап шоу: еженедельные концерты команд под руководством лучших хореографов страны. Зрители совместно с жюри будут выбирать сразу трех участников (по одному от команды), которые покинут проект. Если туляк успешно преодолеет этот барьер, окажется в финале, где поборется за звание лучшего танцовщика и 3 000 000 рублей.

сегодня, в 14:16 +2
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