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Россияне предпенсионного возраста получат налоговые льготы
Фото pnp.ru.

Россияне предпенсионного возраста получат налоговые льготы

Речь идет о налоге на недвижимое имущество и земельный налог на участки до 600 кв. м.

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 391 и 407 ч. 2 Налогового кодекса Российской Федерации», сообщается на сайте «Кремля». Согласно документу, россияне предпенсионного возраста получат налоговые льготы, действующие сейчас только для пенсионеров.

В частности, женщины 55 лет и старше и мужчины от 60 лет получают льготы по уплате налога на недвижимое имущество и земельного налога на участки площадью до 600 кв. м.

По подсчетам экспертов, за счет этих льгот граждане предпенсионного возраста смогут экономить 1 700 рублей в год.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:31 −2
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