Тульские спасатели помогут ликвидировать последствия стихии в Краснодарском крае

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

1 ноября в 5.00 колонна Тульского спасательного центра отправилась в Краснодарский край ликвидировать последствия непогоды. В составе колонны — 12 человек личного состава и 5 единиц техники.

Спасателям предстоит совершить 1400-километровый марш. По прибытию в Туапсе сотрудники МЧС поступят в оперативное подчинение спасательного ведомства Краснодарского края.

Спасателям предстоит провести работу по установке тяжелого механизированного моста (ТММ) в пострадавшем от наводнения районе. В состав отряда вошли специально подготовленные расчеты к проведению работ по практическому развертыванию ТММ.

При отправке мостовой переправы и в ходе совершения марша особое внимание руководящего состава было обращено на соблюдение требований мер безопасности.

Начальник спасательного центра полковник Евгений Орлов поставил задачу инженерам-спасателям — в кратчайшие сроки установить в пострадавшем районе тяжелый механизированный мост.