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Тульские спасатели помогут ликвидировать последствия стихии в Краснодарском крае
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Тульские спасатели помогут ликвидировать последствия стихии в Краснодарском крае

Спасателям предстоит совершить 1400-километровый марш.

1 ноября в 5.00 колонна Тульского спасательного центра отправилась в Краснодарский край ликвидировать последствия непогоды. В составе колонны — 12 человек личного состава и 5 единиц техники.

Спасателям предстоит совершить 1400-километровый марш. По прибытию в Туапсе сотрудники МЧС поступят в оперативное подчинение спасательного ведомства Краснодарского края.

Спасателям предстоит провести работу по установке тяжелого механизированного моста (ТММ) в пострадавшем от наводнения районе. В состав отряда вошли специально подготовленные расчеты к проведению работ по практическому развертыванию ТММ.

При отправке мостовой переправы и в ходе совершения марша особое внимание руководящего состава было обращено на соблюдение требований мер безопасности.

Начальник спасательного центра полковник Евгений Орлов поставил задачу инженерам-спасателям — в кратчайшие сроки установить в пострадавшем районе тяжелый механизированный мост.

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Тульские спасатели помогут ликвидировать последствия стихии в Краснодарском крае, Фото: 1
Тульские спасатели помогут ликвидировать последствия стихии в Краснодарском крае, Фото: 2
Тульские спасатели помогут ликвидировать последствия стихии в Краснодарском крае, Фото: 3
Тульские спасатели помогут ликвидировать последствия стихии в Краснодарском крае, Фото: 4
Тульские спасатели помогут ликвидировать последствия стихии в Краснодарском крае, Фото: 5
Тульские спасатели помогут ликвидировать последствия стихии в Краснодарском крае, Фото: 6
Тульские спасатели помогут ликвидировать последствия стихии в Краснодарском крае, Фото: 7
Тульские спасатели помогут ликвидировать последствия стихии в Краснодарском крае, Фото: 8
Тульские спасатели помогут ликвидировать последствия стихии в Краснодарском крае, Фото: 9
Тульские спасатели помогут ликвидировать последствия стихии в Краснодарском крае, Фото: 10
Тульские спасатели помогут ликвидировать последствия стихии в Краснодарском крае, Фото: 11
Тульские спасатели помогут ликвидировать последствия стихии в Краснодарском крае, Фото: 12
Тульские спасатели помогут ликвидировать последствия стихии в Краснодарском крае, Фото: 13
Тульские спасатели помогут ликвидировать последствия стихии в Краснодарском крае, Фото: 14
Тульские спасатели помогут ликвидировать последствия стихии в Краснодарском крае, Фото: 15
Тульские спасатели помогут ликвидировать последствия стихии в Краснодарском крае, Фото: 16
Тульские спасатели помогут ликвидировать последствия стихии в Краснодарском крае, Фото: 17
Тульские спасатели помогут ликвидировать последствия стихии в Краснодарском крае, Фото: 18
Тульские спасатели помогут ликвидировать последствия стихии в Краснодарском крае, Фото: 19
Тульские спасатели помогут ликвидировать последствия стихии в Краснодарском крае, Фото: 20
Тульские спасатели помогут ликвидировать последствия стихии в Краснодарском крае, Фото: 21
Тульские спасатели помогут ликвидировать последствия стихии в Краснодарском крае, Фото: 22
Тульские спасатели помогут ликвидировать последствия стихии в Краснодарском крае, Фото: 23
Тульские спасатели помогут ликвидировать последствия стихии в Краснодарском крае, Фото: 24
Тульские спасатели помогут ликвидировать последствия стихии в Краснодарском крае, Фото: 25
Тульские спасатели помогут ликвидировать последствия стихии в Краснодарском крае, Фото: 26
Тульские спасатели помогут ликвидировать последствия стихии в Краснодарском крае, Фото: 27
Тульские спасатели помогут ликвидировать последствия стихии в Краснодарском крае, Фото: 28
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:13 +1
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