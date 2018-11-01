В 2019 году в Тульской области отремонтируют более 300 км дорог

Фото из архива Myslo.

1 ноября в Туле прошло заседание правительства региона. Один из вопросов повестки заседания — планы по ремонту региональных дорог на 2019 году.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник сообщил, что в следующем году планируется отремонтировать 314 км на 59 объектах регионального значения. В первую очередь это дороги, по которым проходят маршруты к медицинским и образовательным учреждениям и осуществляется движение общественного транспорта. В дорожный фонд также заложены средства на содержание дорог.

Планируется отремонтировать 3 моста в Туле, Плавском и Одоевском районах и начать реконструкцию ряда других объектов. Для сохранности региональных дорог планируется установить 10 комплексов весогабаритного контроля грузовых машин.

В 2019 году система камер фотофиксации нарушений правил дорожного движения перейдет в собственность Тульской области. Сейчас они принадлежат частным компаниям.