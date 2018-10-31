Сотрудники тульской Госавтоинспекции напомнили пенсионерам Правила дорожного движения

В Туле в комплексном центре социального обслуживания населения прошла встреча сотрудников Госавтоинспекции с пожилыми гражданами, посвященная безопасности на дорогах в темное время суток.

Мероприятие состоялось в рамках регионального проекта «Безопасные дороги» и направлено на повышение грамотности и ответственности у людей старшей возрастной группы в области дорожного движения.

В ходе профилактической беседы инспекторы напомнили пожилым гражданам о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения, уделив особое внимание безопасности при пересечении проезжей части дороги.

Пенсионерам рассказали о дорожной обстановке на территории региона и привели статистику дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов по их вине.

Кроме того, пожилым пешеходам напомнили о важности использования световозвращающих элементов в темное время суток, особенно в условиях недостаточной видимости.