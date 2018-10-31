новости
новости
Регистрация
Сотрудники тульской Госавтоинспекции напомнили пенсионерам Правила дорожного движения
Фото УГИБДД по Тульской области.

Сотрудники тульской Госавтоинспекции напомнили пенсионерам Правила дорожного движения

В частности, инспекторы обратили внимание пожилых граждан на использование световозвращающих элементов в темное время суток.

В Туле в комплексном центре социального обслуживания населения прошла встреча сотрудников Госавтоинспекции с пожилыми гражданами, посвященная безопасности на дорогах в темное время суток.
 
Мероприятие состоялось в рамках регионального проекта «Безопасные дороги» и направлено на повышение грамотности и ответственности у людей старшей возрастной группы в области дорожного движения.
 
 
В ходе профилактической беседы инспекторы напомнили пожилым гражданам о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения, уделив особое внимание безопасности при пересечении проезжей части дороги.
 
Пенсионерам рассказали о дорожной обстановке на территории региона и привели статистику дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов по их вине.
 
Кроме того, пожилым пешеходам напомнили о важности использования световозвращающих элементов в темное время суток, особенно в условиях недостаточной видимости.
сегодня, в 09:39 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
сотрудники ГИБДДсветоотражающие элементы

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Поисковики отряда «Лиза Алерт» приглашают туляков на полевые учения
Поисковики отряда «Лиза Алерт» приглашают туляков на полевые учения
Тулячка и ее собака отравились угарным газом в Тамбовской области
Тулячка и ее собака отравились угарным газом в Тамбовской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.