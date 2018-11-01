Поисковики отряда «Лиза Алерт» приглашают туляков на полевые учения

Фото «Лиза Алерт Тула».

Они пройдут в деревне Судаково.

4 ноября в 11.00 отряд «Лиза Алерт Тула» проведет полевые учения. К участию в них приглашаются все желающие.

Вместе со старшими отряда туляки узнают, как пользоваться компасом и навигатором, смогут попробовать себя в роли поисковиков, познакомятся с беспилотной авиацией, кинологами и конниками.

Организаторы рекомендуют участникам учений надеть теплые непродуваемые куртки, непромокаемые сапоги или ботинки, взять с собой термос с чаем и бутерброды.

Место сбора: деревня Судаково (от конечной 33-го маршрута, далее налево по дороге из щебня по указателям).

Дополнительная информация и предварительная запись здесь.