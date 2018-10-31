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Тулячка и ее собака отравились угарным газом в Тамбовской области

Тулячка и ее собака отравились угарным газом в Тамбовской области

По данному факту проводится доследственная проверка.

В Тамбовской области в городе Жердевка погибли 27-летняя уроженка Тулы и ее собака. Об этом пишет портал «Топ-68». Труп девушки обнаружил хозяин квартиры — арендодатель.

Соседи сообщают, что тулячка приехала из оружейной столицы в Жердевку, чтобы работать на крупном предприятии. Первой забеспокоилась мать после того, как ее дочь перестала отвечать на звонки. Женщина попросила арендодателя проверить, всё ли в порядке у девушки.

По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится доследственная проверка.

По одной из версий, тулячка и ее собака отравились угарным газом. По предварительным данным, в квартире погибшей работала газовая колонка.

сегодня, в 09:19 +2
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