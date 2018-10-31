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Дешевая икра на тульских развалах: что показала экспертиза?

Дешевая икра на тульских развалах: что показала экспертиза?

Результаты шокируют.

Сотрудники Тульского центра стандартизации и метрологии провели экспертизу икры, купленной на одном из развалов на ул. Первомайской.

– Проведено испытание пищевой ценности продукта. Ни белка, ни жира в нем нет. Есть соль и какая-то субстанция. Присутствуют бактерии группы кишечной палочки. Продукт небезопасный. Это фальсификат. Желатиновые шарики в солевом растворе, — цитируют начальника испытательного центра Тульского ЦСМ Татьяну Голуб «Вести-Тула».

Отметим, что на подобных развалах продают якобы натуральную красную икру по очень смешным ценам — примерно от 200 рублей. Недорогой продукт привлекает много потребителей.

Администрация Тулы проводит рейды по борьбе с незаконной торговлей икрой. Так, например, 18 октября инспекторы Управления по административно-техническому надзору, сотрудники регионального комитета по ветеринарии и УМВД по городу Туле проверили торговые точки, предлагавшие тулякам приобрести баночку икры по крайне доступной цене. Продавцы не смогли предъявить ни сертификаты, ни какие-либо сопровождающие деликатес документы.

На нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях за торговлю в неустановленных местах и за нарушение условий хранения и реализации продукции, а также отсутствие ветеринарных сопроводительных документов.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:01 +7
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