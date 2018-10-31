Известный хоккеист Дарюс Каспарайтис дал мастер-класс новомосковским хоккеистам

Фото: пресс-службы ХК "НХК".

В Новомосковске в ледовом дворце «Юбилейный» прошла дружеская встреча молодежной команды «НХК» со звездой мирового хоккея — Дарюсом Каспарайтисом.

Юные хоккеисты задали вопросы известному спортсмену, послушали интересные истории из его хоккейной жизни.

Накануне Дарюс Каспарайтис во время тренировки поделился опытом с молодежкой, командой «СХЛ» и школьными командами 2004 и 2005 г. р.

31 октября и 1 ноября хоккеист посмотрит игру новомосковской команды с «Россошью». Дарюс сделает символическое вбрасывание шайбы, а в конце матчей наградит лучших игроков.

Дарюс Каспарайтис советский, российский и литовский хоккеист, защитник.

Игровая карьера:

1988—1992 «Динамо» Москва

1992—1996 «Нью-Йорк» Айлендерс

1996—2002 «Питтсбург Пингвинз»

2002 «Колорадо Эвеланш «

2002—2004 «Нью-Йорк Рейнджерс «

2004—2005 «Ак Барс»

2005—2007 «Нью-Йорк Рейнджерс»

2006—2007 «Хартфорд Вулф Пэк»

2007—2009 «СКА»

2014—2017 «Хоккей Панкс»

2017—н. в. «Энергия»

Достижения: