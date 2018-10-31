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Известный хоккеист Дарюс Каспарайтис дал мастер-класс новомосковским хоккеистам
Фото: пресс-службы ХК "НХК".

Известный хоккеист Дарюс Каспарайтис дал мастер-класс новомосковским хоккеистам

Ребята смогли пообщаться со звездой хоккея.

В Новомосковске в ледовом дворце «Юбилейный» прошла дружеская встреча молодежной команды «НХК» со звездой мирового хоккея — Дарюсом Каспарайтисом.

Юные хоккеисты задали вопросы известному спортсмену, послушали интересные истории из его хоккейной жизни.

Накануне Дарюс Каспарайтис во время тренировки поделился опытом с молодежкой, командой «СХЛ» и школьными командами 2004 и 2005 г. р.

31 октября и 1 ноября хоккеист посмотрит игру новомосковской команды с «Россошью». Дарюс сделает символическое вбрасывание шайбы, а в конце матчей наградит лучших игроков.

 

Дарюс Каспарайтис советский, российский и литовский хоккеист, защитник.

Игровая карьера:

  • 1988—1992 «Динамо» Москва
  • 1992—1996 «Нью-Йорк» Айлендерс
  • 1996—2002 «Питтсбург Пингвинз»
  • 2002 «Колорадо Эвеланш «
  • 2002—2004 «Нью-Йорк Рейнджерс «
  • 2004—2005 «Ак Барс»
  • 2005—2007 «Нью-Йорк Рейнджерс»
  • 2006—2007 «Хартфорд Вулф Пэк»
  • 2007—2009 «СКА»
  • 2014—2017 «Хоккей Панкс»
  • 2017—н. в. «Энергия»

Достижения:

  • Олимпийский чемпион, 1992 (Объединённая команда)
  • Заслуженный мастер спорта СССР (1992)
  • Серебряный призёр Олимпиады, 1998 (сборная России)
  • Бронзовый призёр Олимпиады, 2002 (сборная России)
  • Участник Олимпиады 2006 (сборная России)
  • Победитель первого дивизиона чемпионата мира 2018 года (сборная Литвы).
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:48 +1
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