Фото: пресс-службы ХК "НХК".
Известный хоккеист Дарюс Каспарайтис дал мастер-класс новомосковским хоккеистам
Ребята смогли пообщаться со звездой хоккея.
В Новомосковске в ледовом дворце «Юбилейный» прошла дружеская встреча молодежной команды «НХК» со звездой мирового хоккея — Дарюсом Каспарайтисом.
Юные хоккеисты задали вопросы известному спортсмену, послушали интересные истории из его хоккейной жизни.
Накануне Дарюс Каспарайтис во время тренировки поделился опытом с молодежкой, командой «СХЛ» и школьными командами 2004 и 2005 г. р.
31 октября и 1 ноября хоккеист посмотрит игру новомосковской команды с «Россошью». Дарюс сделает символическое вбрасывание шайбы, а в конце матчей наградит лучших игроков.
Дарюс Каспарайтис советский, российский и литовский хоккеист, защитник.
Игровая карьера:
- 1988—1992 «Динамо» Москва
- 1992—1996 «Нью-Йорк» Айлендерс
- 1996—2002 «Питтсбург Пингвинз»
- 2002 «Колорадо Эвеланш «
- 2002—2004 «Нью-Йорк Рейнджерс «
- 2004—2005 «Ак Барс»
- 2005—2007 «Нью-Йорк Рейнджерс»
- 2006—2007 «Хартфорд Вулф Пэк»
- 2007—2009 «СКА»
- 2014—2017 «Хоккей Панкс»
- 2017—н. в. «Энергия»
Достижения:
- Олимпийский чемпион, 1992 (Объединённая команда)
- Заслуженный мастер спорта СССР (1992)
- Серебряный призёр Олимпиады, 1998 (сборная России)
- Бронзовый призёр Олимпиады, 2002 (сборная России)
- Участник Олимпиады 2006 (сборная России)
- Победитель первого дивизиона чемпионата мира 2018 года (сборная Литвы).
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