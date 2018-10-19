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В Туле поймали незаконных торговцев красной и черной икрой

В Туле поймали незаконных торговцев красной и черной икрой

У продавцов отсутствовали необходимые документы на продукцию, а условия хранения и реализации товара были нарушены.

Инспекторы управления по административно-техническому надзору администрации города Тулы 18 октября провели рейд по местам несанкционированной торговли на территории Центрального территориального округа. В ходе проверки были установлены факты несанкционированной продажи красной и черной икры.

В отношении продавцов составлены протоколы об административных правонарушениях, по ст. 9.1 Закона Тульской области от 09.06.2003 №388-ЗТО «Об административных правонарушениях в Тульской области» за торговлю в неустановленных местах и по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ за нарушение условий хранения и реализации продукции, а также отсутствие ветеринарных сопроводительных документов.

Продавцам и владельцам продукции разъяснены требования законодательства Российской Федерации.

Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 10:45 +7
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