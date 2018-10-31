На Центральном стадионе Тулы установят стелу в честь 100-летия комсомола

Фото пресс-службы Тульской городской Думы.

31 октября в Туле у главного входа на стадион «Арсенал» торжественно открыли памятную доску, информирующую об установке стелы. В церемонии приняли участие депутаты гордумы, член Тульского регионального отделения Общероссийской общественной организации содействия воспитанию молодежи «Воспитанники комсомола – Мое Отечество», бывший первый секретарь Тульского обкома ВЛКСМ Анатолий Артемьев, ветераны комсомола и представители спортивной общественности.

Установка стелы именно на Центральном стадионе не случайна: в строительстве крупнейшей тульской спортивной площадки приняли активное участие тульские комсомольцы. Ударная стройка стадиона «Тульские Лужники» началась в январе 1958 года, его открыли 29 августа 1959 года. В 1968 году арену переименовали в стадион «Имени 50-летия Ленинского Комсомола».

Памятная стела в честь 100-летия ВЛКСМ запланирована к установке после реконструкции велотрека в 2019-2020 гг.