новости
новости
Регистрация
На Центральном стадионе Тулы установят стелу в честь 100-летия комсомола
Фото пресс-службы Тульской городской Думы.

На Центральном стадионе Тулы установят стелу в честь 100-летия комсомола

Она появится после реконструкции велотрека.

31 октября в Туле у главного входа на стадион «Арсенал» торжественно открыли памятную доску, информирующую об установке стелы. В церемонии приняли участие депутаты гордумы, член Тульского регионального отделения Общероссийской общественной организации содействия воспитанию молодежи «Воспитанники комсомола – Мое Отечество», бывший первый секретарь Тульского обкома ВЛКСМ Анатолий Артемьев, ветераны комсомола и представители спортивной общественности.

Установка стелы именно на Центральном стадионе не случайна: в строительстве крупнейшей тульской спортивной площадки приняли активное участие тульские комсомольцы. Ударная стройка стадиона «Тульские Лужники» началась в январе 1958 года, его открыли 29 августа 1959 года. В 1968 году арену переименовали в стадион «Имени 50-летия Ленинского Комсомола».

Памятная стела в честь 100-летия ВЛКСМ запланирована к установке после реконструкции велотрека в 2019-2020 гг.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:08 +1
Другие статьи по темам
Событие
В Туле установят стеллукомсомолВЛКСМЦентральный стадион
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Какие задания ждут тульских девятиклассников на ОГЭ
Какие задания ждут тульских девятиклассников на ОГЭ
Дешевая икра на тульских развалах: что показала экспертиза?
Дешевая икра на тульских развалах: что показала экспертиза?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.