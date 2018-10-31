10 самых важных вопросов об имущественных налогах физических лиц

1. Какие сроки уплаты имущественных налогов в этом году и кто должен заплатить налоги?

Большинству туляков, владельцам имущества, уже пришли налоговые уведомления по имущественным налогам за 2017 год, срок уплаты которых в этом году - не позднее 3 декабря. В Тульской области по почте уже направлено около 500 тысяч налоговых уведомлений и около 100 тысяч размещено в «Личном кабинете налогоплательщика».

Уведомления об уплате налогов получили владельцы земли, квартир, домов, гаражей, автомобилей и др. Уведомления граждане получили по почте или онлайн в «Личном кабинете налогоплательщика» на сайте nalog.ru.

Обращаем внимание, что уведомления в электронной форме на бумаге не дублируются, только если вы заранее не уведомили налоговый орган об этом.

Комплект документов содержит само налоговое уведомление, а также квитанцию на уплату налогов.

В сводном уведомлении отражаются суммы имущественных налогов, исчисленные всеми налоговыми органами РФ, на территории которых расположены объекты налогообложения, принадлежащие налогоплательщикам.

В 2018 году печать и рассылка уведомлений для туляков производится Центром печати, расположенным в Мытищах.

2. Какие изменения произошли в системе расчета платежей и льготах для некоторых категорий граждан?

Исчисление имущественных налогов производится за 2017 год с учетом изменений законодательства федерального, регионального и местного уровней, вступивших в силу с 1 января 2017 года.

По земельному налогу (Вычет на «шесть соток»)

С 2017 года пенсионеры, ветераны ВОВ, ветераны боевых действий, инвалиды и некоторые другие категории граждан (полный перечень указан в п. 5 статьи 391 НК РФ) получили право на вычет при расчете земельного налога в виде уменьшения налоговой базы (кадастровой стоимости) на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров по одному земельному участку. Так, если у льготника в собственности участок площадью 6 соток и меньше, платить налог не нужно, если превышает 6 соток, его рассчитают за оставшуюся площадь.

Человек, имеющий два или больше участков, может выбрать тот, в отношении которого будет действовать вычет, и направить уведомление об этом в любую налоговую инспекцию до 1 ноября. По умолчанию вычет будет применен автоматически для одного участка с наибольшей суммой налога.

Чтобы получить вычет, нужно представить в налоговую инспекцию заявление о том, что вы имеете право на льготу. Форма заявления размещена на сайте ФНС России.

Если вы ранее сообщали о своем праве на льготу по другим имущественным налогам, писать заявление не нужно.

Постановлениями правительства Тульской области от 11.11.2016 № 515 и от 30.11.2016 № 546 утверждена новая кадастровая стоимость земельных участков, применяемая для целей налогообложения с 01.01.2017 года.

Информация о кадастровой стоимости земельных участков является общедоступной и размещена на официальном сайте Росреестра.

По налогу на имущество физических лиц

В Тульской области уже второй год расчет налога на имущество физических лиц производится исходя из кадастровой стоимости объектов. Кадастровая стоимость приближена к рыночной цене недвижимости.

За 2017 год налог исчислен исходя из новой кадастровой стоимости, утвержденной Постановлением правительства Тульской области от 12.09.2016 № 414, применяемой для целей налогообложения с 01.01.2017.

При расчете налога реализованы и дополнительные меры социальной поддержки - это налоговые вычеты для жилой недвижимости. Речь идет о необлагаемой налогом кадастровой стоимости в размере 20 кв. м, если это квартира, 10 кв. м, если это комната, и 50 кв. м, если это жилой дом.

Кроме того, для снижения налогового бремени до перехода на полное исчисление налога от кадастровой стоимости, в течение трехлетнего срока при расчете налога применяются понижающие коэффициенты. Так, за 2017 год в соответствии с п.8 ст.408 НК РФ на территории Тульской области исчисление налога произведено налоговыми органами с учетом коэффициента 0,4.

По транспортному налогу

Для расчета транспортного налога за 2017 год был расширен перечень дорогих автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей, который размещен на сайте Минпромторга. Владельцам таких машин налог рассчитывается с повышающими коэффициентами от 1,1 до 3.

3. Какие изменения произошли в законодательстве по предоставлению льгот по транспортному налогу для категорий граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие Чернобыльской катастрофы?

В соответствии с изменениями, внесенными 26.03.2015 в Закон Тульской области от 28.11.2002 № 343-ЗТО «О транспортном налоге» и вступившими в силу с 01.01.2016, для таких категорий граждан, как:

граждане, постоянно проживающие (работающие) на территории зоны проживания с правом на отселение;

граждане, постоянно проживающие (работающие) на территории зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом

льготы по транспортному налогу предоставляются в отношении одного легкового автомобиля с мощностью двигателя до 150 л.с. включительно (ранее предельный размер мощности льготируемого транспортного средства составлял 250 л.с.).

4. Многим жителям Тульской области приходят сообщения в соцсетях о том, что до 1 ноября необходимо подать заявление в налоговые инспекции для получения налогового вычета по налогу на имущество. Это действительно нужно сделать?

Размещенная в некоторых соцсетях информация о том, что до 1 ноября необходимо подать заявление о применении налоговых вычетов по налогу на имущество (соответственно, необлагаемой налогом площади 10 кв. м, 20 кв. м, 50 кв. м для комнат, квартир и жилых домов) и по земельному налогу, не соответствует законодательству.

Федеральный налоговый вычет, уменьшающий размер налога на имущество физических лиц, применяется автоматически при расчете налога по каждому жилому помещению независимо от обращения налогоплательщика (ст. 403 НК РФ).

Налоговый вычет по земельному налогу установлен только для льготных категорий физлиц, указанных в п. 5 ст. 391 НК РФ (пенсионеры, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, ветераны боевых действий и т. д.). Если гражданин ранее не пользовался другими налоговыми льготами, то для применения вычета ему необходимо обратиться с заявлением в налоговую инспекцию, что можно сделать в любое время, а не только до 1 ноября.

5. Как исчисляется транспортный налог за проданный автомобиль?

Одним из проблемных вопросов, волнующих налогоплательщиков, является получение налоговых уведомлений на уплату транспортного налога за проданный автомобиль.

Причины направления уведомления могут быть различны, одной из которых, зачастую, является отсутствие в налоговом органе информации об изменении регистрационных данных о собственнике транспортного средства.

Необходимо отметить, что сведения о транспортных средствах и их владельцах поступают в налоговые органы от регистрирующих органов, в частности, органов ГИБДД, в порядке информационного обмена в соответствии со ст. 85 НК РФ.

Плательщиками транспортного налога признаются лица, на которых в соответствии с законодательством РФ зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения.

При этом следует иметь в виду, что изменение регистрационных данных в связи с переходом права собственности осуществляется органами ГИБДД на основании заявления нового собственника автомобиля, поданного в течение 10 суток со дня приобретения автомобиля.

Если новый владелец не зарегистрировал в установленном порядке автомобиль, то прежнему владельцу следует обратиться в ГИБДД с заявлением о прекращении регистрации транспортного средства.

Такое заявление подается только по истечении 10 суток со дня заключения сделки. К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие сделку (пп. 60.4 п. 60 Административного регламента).

И только после того, как в налоговые органы от органов ГИБДД поступят сведения о прекращении регистрации транспортного средства за прежним владельцем, налоговый орган прекратит исчислять ему налог.

6. Что делать, если уведомление не пришло?

Срок уплаты имущественных налогов для физических лиц - не позднее 3 декабря. Если вы на этой неделе - в начале следующей не увидите документов в почтовых ящиках, вам следует обратиться в любую налоговую инспекцию.

Часто такое бывает с гражданами, которые не живут по месту прописки. В собственности у человека может быть несколько объектов недвижимости в разных местах, но налоговое уведомление отправляется по адресу постоянной регистрации по месту жительства, если вы специально не уведомили налоговые органы о другом адресе для доставки корреспонденции.

В отделениях МФЦ появилась новая услуга, позволяющая физическому лицу или его уполномоченному представителю лично получить налоговое уведомление и документы на уплату имущественных налогов.

За получением новой услуги налогоплательщику необходимо обратиться в любое удобное ему отделение МФЦ с документом, удостоверяющим личность и заполнить заявление о получении налогового уведомления.

7. Можно ли самому проверить, правильно ли рассчитан налог, не закралась ли ошибка?

На сайте ФНС есть налоговый калькулятор, любой налог можно посчитать. Сервис «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» позволяет получить информацию по вопросам применения налоговых ставок и льгот по налогу на имущество, транспортному и земельному налогам.

8. Расскажите о последствиях несвоевременной уплаты налогов, с которыми могут столкнуться должники-физические лица.

Пени рассчитываются на сумму задолженности за каждый календарный день просрочки в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ – это 7,5% годовых.

Рассмотрение заявления Инспекции мировыми судьями и вынесение судебного приказа увеличивает сумму долга на размер госпошлины.

После направления судебного приказа в УФССП возбуждается исполнительное производство и в случае отсутствия добровольной уплаты в срок указанный в постановлении о возбуждении должник заплатит еще и исполнительский сбор.

Судебным приставом в ходе исполнительного производства применяется ряд мер, направленных на обеспечение взыскания налоговой задолженности, а именно производится запрет на отчуждение имущества, т.е. вы не сможете продать свой автомобиль или недвижимость. А при наличии счетов в банке, движение по ним блокируется, и вы не сможете распоряжаться своими денежными средствами.

Приставы могут арестовать какое-либо имущество для последующей его реализации и погашения задолженности. Это может быть как мобильный телефон, так и дорогостоящий автомобиль, в зависимости от суммы долга.

Тем, кто активно путешествует или собирается в отпуск важно помнить, что при определенных условиях и сумме задолженности должнику может быть ограничен выезд за пределы страны.

9. Будут ли в этом году проводиться в этом году Дни открытых дверей?

Дни открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц в этом году проводится 9, 10, 23 и 24 ноября в территориальных налоговых инспекциях Тульской области.

9 ноября (пятница) с 09.00 до 18.00

10 ноября (суббота) с 10.00 до 15.00

23 ноября (пятница) с 09.00 до 18.00

24 ноября (суббота) с 10.00 до 15.00

Все желающие смогут больше узнать о порядке исполнения налоговых уведомлений по имущественным налогам и налогу на доходы физических лиц.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения.

10. Как обратиться в налоговую инспекцию, если возникли вопросы?

При возникновении вопросов по исчислению имущественных налогов, в том числе по информации, содержащейся в полученном налоговом уведомлении, налогоплательщику необходимо обратиться в налоговый орган по месту жительства либо по месту нахождения объектов собственности. Обратиться в налоговые органы возможно любым удобным способом:

через «Личный кабинет налогоплательщика»;

через сервис «Обратиться в ФНС России»;

направить письменное обращение;

прийти в налоговую инспекцию лично;

позвонить в Контакт-центр ФНС России по бесплатному номеру 8-800-222-22-22.

Режим работы контакт-центра: