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Определена величина прожиточного минимума пенсионера в Тульской области на 2019 год

Определена величина прожиточного минимума пенсионера в Тульской области на 2019 год

Соответствующий закон подписал губернатор Алексей Дюмин.

Губернатор Алексей Дюмин подписал Закон Тульской области «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Тульской области на 2019 год».

Величина прожиточного минимума пенсионера определена на основании потребительской корзины и данных Туластата.

В 2019 году она составит 8658 рублей.

 

Также губернатор подписал Закон Тульской области «О внесении изменения в статью 2 Закона Тульской области «Об установлении размеров потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения».

Закон продлевает срок действия размеров потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения на 2019 и 2020 годы.

Закон направлен на дальнейшее стимулирование развития малого бизнеса, а также формирование стабильной налоговой системы на территории Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:49 −19
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