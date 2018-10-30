Специалисты Роспотребнадзора проведут консультации в тульских МФЦ
Получить разъяснения по вопросам потребительского законодательства смогут все желающие.
Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» проведут для граждан консультации по вопросам защиты прав потребителей в областных МФЦ.
Квалифицированные специалисты помогут разобраться в каждой конкретной ситуации, объяснят основные требования потребительского законодательства и пошаговый алгоритм действий, а также помогут составить претензию или исковое заявление.
Консультации пройдут в следующий вторник, 6 ноября, с 9.00 до 18.00, по следующим адресам:
- г. Тула, проспект Ленина, д. 63,
- г. Алексин, площадь Ленина, д. 8,
- г. Новомосковск, ул. Московская, д. 7,
- г. Суворов, ул. Ленина, д. 12,
- г. Щекино, ул. Шахтерская, д. 21,
- г. Ефремов, площадь Красная, д. 1.
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