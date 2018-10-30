Как тулякам уберечь детей от преступников: советы отряда «Лиза Алерт»

Фото из архива MySLO

В связи с трагедией в Железногорске, где школьник стал жертвой жившего по соседству педофила и убийцы, поисковики тульского отряда «Лиза Алерт» в очередной раз напоминают правила поведения, которым нужно обучить детей и объясняют, что делать, если ребенок не вернулся домой.

1. «Свой-чужой». «Не ходи никуда с незнакомыми людьми!» Именно эту фразу мы говорим своим детям, надеясь оградить их от возможных педофилов и похитителей. И дети запоминают, что с незнакомыми людьми ходить никуда нельзя. А со знакомыми – можно. И уходят. Каким бы милым и добрым ни казался человек, подошедший к вашему ребенку, даже если он знает, как зовут маму и папу, самого ребенка, даже если он работает или дружит с кем-то из родителей – все равно этот человек чужой, а значит, никуда с ним уходить нельзя. Поставьте четкие рамки того, кто является «своим», с кем можно смело идти – самые близкие для ребенка люди. Пусть это будет очень узкий круг, но в нем будут люди, которым вы смело можете доверить жизнь своего ребенка.

2. Научите говорить «нет». Как часто мы учим детей: «Ребенок должен слушаться взрослых». И дети слушаются и покорно делают все, что им скажет взрослый. Мы не всегда задумываемся, что теперь любой взрослый человек является для ребенка тем, кого надо слушаться. Очень важно, чтобы он понимал, что никто из круга доверия не имеет права заставлять его делать то, что он не хочет, идти с тем, с кем он не хочет.

3. Просить помощи не стыдно. Причины, почему дети не могут попросить помощи, абсолютно разные: кому-то стыдно, неловко, кто-то боится. Попавший в беду и не попросивший помощи ребенок самостоятельно решить проблему не сможет, а значит, и шансов выжить у него не останется. Объясните своему ребенку, что взрослые всегда придут на помощь ребенку, особенно если ему грозит опасность.

4. Кричать нужно уметь. В тот момент, когда вашему ребенку понадобится помощь, его может парализовать наказ родителей не кричать в общественном месте. Объясните ребенку, что кричать ради спасения своей жизни можно и нужно – никто не осудит его – люди наоборот, помогут и поддержат.

5. Безопасность – значит жизнь. Приучите малыша ходить по одной и той же улице, переходить дорогу в правильном месте. Исключите из его маршрута безлюдные и неосвещенные улицы, парковые зоны, заброшенные здания, гаражи, стройки. Путь ребенка должен быть освещен, улицы должны быть проходимыми. Ребенка, находящегося на виду, похитить намного сложнее, а значит, малыш будет в безопасности. Пройдите с ним вместе эту дорогу, когда он начинает ходить один, и обратите его внимание на потенциально опасные места, куда ходить нельзя.

6. Начинайте искать сразу. В большинстве случаев есть всего три часа, чтобы найти ребенка живым. Именно поэтому очень важно сразу начинать искать – если прошло немного времени, значит, еще свидетели не успели далеко уйти, записи на камерах свежие, и даже собака может взять след. Как только ребенок не вернулся вовремя домой, обзвоните знакомых и родных, сообщите всем о случившемся, узнайте, не у них ли он. Позвоните одноклассникам, учителям, друзьям, бывшим мужьям и женам, бабушкам и дедушкам. Пройдите обычным маршрутом ребенка, проверьте его любимые места и сразу же подавайте заявление в полицию, звоните в «112», подключайте добровольцев. Не страшно просить помощи, попав в беду, страшно опоздать!

Два года назад корреспонденты Myslo совместно с волонтерами провели беспрецедентный эксперимент, чтобы узнать, сколько времени понадобится незнакомцу, чтобы увести ребёнка с детской площадки. Результаты оказались шокирующими.