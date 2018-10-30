новости
новости
Регистрация
На расчистку дворов и крыш от снега тульским коммунальщикам дали три часа
Фото Алексея Пирязева

На расчистку дворов и крыш от снега тульским коммунальщикам дали три часа

В региональном правительстве обсудили готовность к содержанию дорог и коммунальной инфраструктуры в зимний период.

Председатель тульского кабмина Валерий Шерин отметил, что в ночь с 29 на 30 октября произошло резкое изменение погодных условий, выпал снег, температура воздуха опустилась до ноля градусов.

Начальник УГИБДД УМВД России по Тульской области Михаил Есаков сообщил, что за минувшие стуки произошло 34 ДТП – один человек погиб, семеро получили телесные повреждения. Он также отметил, что не все муниципалитеты оказались готовы к погодным изменениям. Кроме того, большинство автомобилистов еще не поменяли летнюю резину на зимнюю.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник сообщил, что ГУ ТО «Тулаавтодор» разработаны планы мероприятий, направленные на подготовку сети региональных дорог к зимнему содержанию и проекты производства работ. Также организовано круглосуточное дежурство, ежедневный контроль качества песко-соляной смеси. 

Глава тульского минстроя Элеонора Шевченко отметила, что во всех муниципалитетах действуют горячие линии по вопросам отопления, а в связи с ухудшением погодных условий и отрицательной температурой, областная Госжилинспекция поручила коммунальщикам активизировать работу по уборке дворов и очистке крыш домов от снега – все работы должны проводиться в течение трёх часов с момента поступления заявок от жителей.

По итогам совещания поручено усилить работу Тулавтодора по содержанию областных дорог.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:10 +1
Другие статьи по темам
Событие
подготовка к зимеухудшение погодысовещание в правительствеправительство Тульской области
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Специалисты Роспотребнадзора проведут консультации в тульских МФЦ
Специалисты Роспотребнадзора проведут консультации в тульских МФЦ
Гороскоп для водителей: что ждёт туляков на дорогах
Гороскоп для водителей: что ждёт туляков на дорогах
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.