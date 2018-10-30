На расчистку дворов и крыш от снега тульским коммунальщикам дали три часа

Фото Алексея Пирязева

В региональном правительстве обсудили готовность к содержанию дорог и коммунальной инфраструктуры в зимний период.

Председатель тульского кабмина Валерий Шерин отметил, что в ночь с 29 на 30 октября произошло резкое изменение погодных условий, выпал снег, температура воздуха опустилась до ноля градусов.

Начальник УГИБДД УМВД России по Тульской области Михаил Есаков сообщил, что за минувшие стуки произошло 34 ДТП – один человек погиб, семеро получили телесные повреждения. Он также отметил, что не все муниципалитеты оказались готовы к погодным изменениям. Кроме того, большинство автомобилистов еще не поменяли летнюю резину на зимнюю.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник сообщил, что ГУ ТО «Тулаавтодор» разработаны планы мероприятий, направленные на подготовку сети региональных дорог к зимнему содержанию и проекты производства работ. Также организовано круглосуточное дежурство, ежедневный контроль качества песко-соляной смеси.

Глава тульского минстроя Элеонора Шевченко отметила, что во всех муниципалитетах действуют горячие линии по вопросам отопления, а в связи с ухудшением погодных условий и отрицательной температурой, областная Госжилинспекция поручила коммунальщикам активизировать работу по уборке дворов и очистке крыш домов от снега – все работы должны проводиться в течение трёх часов с момента поступления заявок от жителей.

По итогам совещания поручено усилить работу Тулавтодора по содержанию областных дорог.