Михаил Лабковский: Не нужно думать за мужа – думайте о себе и своих желаниях

Фото Светланы Колосковой.

Кажется, про Лабковского и его 6 правил знают все.

Шесть правил Михаила Лабковского

1. Делать только то, что хочется.

2. Не делать того, чего делать не хочется.

3. Сразу говорить о том, что не нравится.

4. Не отвечать, когда не спрашивают.

5. Отвечать только на вопрос.

6. Выясняя отношения, говорить только о себе.

По пути на лекцию (она проходила 26 октября 2018 года в Городском концертном зале) спросила у таксиста — слышал ли он о психологе. Оказалось, что нет. Но тема выступления — «Карьера, любовь, семья: как найти баланс и не потерять себя» — его очень заинтересовала.

- Это всё теория, а в жизни все упирается в деньги. Как заниматься тем, что хочется, если надо кормить семью? Про мужа-жену понятно, разлюбили — разводитесь, не мучайте ни себя, ни детей. С работой сложнее? — рассуждал немолодой таксист. Судя по всему, для него тема была более чем актуальна.

На встречу с Лабковским пришло около 400 человек — в основном женщины и девушки, мужчин в зале — по пальцам пересчитать.

Все читали книжки психолога, слушали его радиоэфиры и смотрели телепередачи. Короче, были теоретически подкованы.

Сначала Михаил коротко сформулировал тезисы заявленной темы. По его мнению, успеть как можно больше в жизни — не есть ценность вообще, зачастую люди разрываются между всем этим, живут не своей жизнью, не могут нормально работать.

Лабковский советовал слушать самих себя и ставить себя на первое место, а не супруга. Он быстро ставил диагнозы, в одном предложении формулировал, что делать и как жить.

Не знаю, что хочу. Но хочу…

Один из самых распространенных вопросов — хочу сменить нелюбимую работу, но не могу. Тут гарантированный кусок хлеба, а там вдруг ничего не получится?..

По словам психолога, ситуация аналогична жизни с нелюбимым мужем. С этим разведусь, а другого не найду. Пусть плохонький, но свой.

- На самом деле, вас держит страх. Вы знаете, что вы будете делать, когда денег — этого самого гарантированного куска хлеба — не будет? Только конкретно. Пойдете в банк за кредитом? Продадите почку? Когда вы будете иметь точное четкое представление, что будете делать после увольнения или расставания, как вы будете жить через день, два, неделю, месяц, страх отпустит, — резюмировал Лабковский.

Впрочем, если работа «очень любимая» и человек отдается ей без остатка, на личную жизнь не остается ни сил, ни времени, то это тоже перекос. Выйти из ситуации просто:

18.00 — бросайте грабли-лопаты и идите домой. Как говорил Стив Джобс, работать надо не 12 часов, а головой.

Но на самом деле, по словам психолога, у трудоголика проблема гораздо глубже — человек боится пустоты в своем свободном от работы времени и пространстве.

Чувство вины — родом из детства

В зале было много молодых мам, некоторые даже пришли с грудными детьми. Те, что решились подойти к микрофону, были «тревожными мамашами». Маленький ребенок остается дома с няней/бабушкой и будет без мамы скучать. Поел ли? Погулял ли? Покакал? Плюс у мамы чувство вины, что она вышла на работу (потому что хочется самореализации!) и бросила ребенка.

- А не надо включать установку «Я же мать!». Вас же никто не отрывает от ребенка, вы сами хотите работать. Ну так идите и работайте! — сказал, как отрезал Лабковский.

По словам психолога, чувство вины в нас воспитывают с детства. Почему-то в нашей стране если человек делает то, что хочет, это плохо. Женщина вышла на работу, поступила, как захотела — и это на подсознании уже плохо. Ну и еще привычка тревожиться не по делу.

- Скажите себе: пока моя работа не закончится, я ни разу не позвоню домой. Если вдруг потоп, пожар или еще что-то — мне сообщат. Когда вы придете с работы домой — вы с семьей! Никто с работы вам не должен звонить. Потому что, если пожар или потоп на работе, вы об этом тоже узнаете. Завтра.

Когда с радостью утром идешь на работу, а вечером с радостью — домой, это и есть гармония карьеры и семьи.

Еще одна традиционная жалоба молодых мамаш — бабушки все время учат, как воспитывать ребенка. По словам Лабковского, они считают вас маленькими. Поэтому и лезут в вашу жизнь, контролируют, критикуют. К сожалению, надо ставить их на место. За два месяца можно выстроить отношения со старшим поколением, если твердо следовать простой установке: «Дорогая мама/бабушка, я тебя очень люблю. Если ты хочешь общаться со мной, учти, что я не хочу слушать критику в свой адрес, не хочу, чтобы в присутствии моих детей мне говорили, что я делаю не так. Давай договоримся так: как только ты переступаешь эту черту, сразу уходишь из моего дома». Главное — не чувствовать страха из-за того, что они сейчас обидятся, и на этом отношения закончатся. Когда вылезают детские страхи, вы опять становитесь неуверенным ребенком.

Тревожные люди - не счастливые. В их головах прокручиваются разные схемы. Например, «мне уже 23 года и надо бы ребенка родить, но хочется еще в аспирантуру поступить…» — человек боится, что не успеет пожить. Лабковский советует: живите и получайте удовольствие, не заморачивайтесь!

Вообще, качество жизни зависит не от обстоятельств, количества денег в кошельке и наличия рядом мужчины/женщины. Не от того, что сын отличник, а шеф предложил повышение.

На самом деле качество жизни зависит от одной единственной вещи — от вашего психического благополучия. От того, насколько вы счастливы прямо сейчас, в этот самый миг.

С какими эмоциями вы приходите домой с работы. Какие чувства испытываете, когда чистите картошку или принимаете душ. Все остальное — декорации.

Я не хочу детей…

- А вот это идет из детства, из родительской семьи — когда мама говорит дочке «мне тяжело, ты мне не помогаешь». И из такой девочки вырастает женщина, которая считает, что половину забот о ребенке должен взять на себя мужчина. Вообще-то детей рожают без всякого смысла — для счастья, для радости в жизни. А не для того, чтобы в старости кто-то подал стакан воды. Это ж как надо воду-то любить! -считает Михаил Лабковский.

…да и мужа у меня нет

Люди избегают строить отношения с теми, кто не любит себя. Если женщина себя не любит, и на лбу у нее написано «я одна большая проблема», мужчины ее тоже не полюбят. Даже близко не подойдут.

- Как полюбить себя? Для начала принять себя такой, какая есть. Без всяких «но». Вот вся какая есть — всё люблю! Любовь к себе состоит из трех частей — люблю свою внешность, люблю свой характер и люблю свой возраст. Просто так, ни за что. И постепенно мужчины подтянутся, — считает Михаил Лабковский.

Сам Михаил Лабковский, по его словам, сейчас в статусе холостяка. Был женат 13 лет, развелся, есть дети. И да, он рассматривает вариант найти спутницу жизни.

Кстати, известная фраза из интервью психолога — «здоровый человек не хочет выйти замуж» — на самом деле звучит иначе.

- В здоровой ситуации женщина хочет влюбиться, вступить в отношения, начать жить вместе. Потом она будет готова к детям, и в этот момент скажет: «Я хочу семью». Вот это нормальная хронология. Не стремиться замуж любой ценой, а хотеть, чтобы в жизни был человек, с которым есть желание завести семью. Почувствуйте разницу, — говорит Лабковский.

Муж — не папа, не надо ему ничего объяснять

Еще одна довольно распространенная ситуация — в семье есть дети, муж хорошо зарабатывает и предлагает жене не выходить из декрета на работу, остаться домохозяйкой. А женщине скучно. И хочется на работу. Но как объяснить мужу, что нужна помощь с детьми?

- А не надо путать мужа с папой. Мужу объяснять ничего не надо. И понимать его не надо, вы не его мать. Не нужно угадывать, что у него в голове, думайте о себе и своих желаниях. Это поведение уверенных в себе людей, — еще один рецепт от психолога. — Если вы делаете то, что хотите, для вас это правильно. На работу же человек идет не только ради денег, но и ради своего удовольствия, самореализации, чтобы быть счастливой. Кстати, еще Ленин сказал —

«свободу никто не отдает, ее надо забирать». Во всем мире дети — это поровну распределенные обязанности независимо от дохода супругов. У нас же — и это очень по-русски — мужчина в семье, ссылаясь на свои заработки, не занимается детьми.

Принятая в России манера уступать мужчине во всем — это одно из проявлений страха. А советы свекрови и бабушки — это не что иное, как реализация страха потерять мужа, остаться одной, да еще и без денег. Я не приветствую такое поведение.

И еще. Если человек говорит, что любит вас, он поддержит ваши решения — работать, учиться, сменить работу и проч.

- Женщина вообще никому ничего не должна. Если она будет подчиняться, её за это не будут любить. Более того, я убеждён, что женщина должна зарабатывать деньги, чтобы быть от мужчины независимой. Если она зарабатывает, слабый мужчина отползёт, так как она ему будет не по зубам, а сильному это будет приятно и вызовет чувство уважения. Работа даёт женщине определённую свободу.

Как вам публичная консультация?

Анна Домченко, практический психолог, ментор женских программ:

- Встреча с Михаилом Лабковским оставила смешанные чувства. С одной стороны — позитивный мужчина в годах, производящий впечатление мудрого и опытного человека. Это вызывает уважение и принятие. С другой стороны — совершенно не профессиональный подход к «публичной консультации», и это совершенно расстраивает. Психология давно стала развлечением, и публичные разборы сложных, а порой интимных переживаний клиента, уже стали приметой времени. Психологическая помощь нужна каждому четвёртому, а квалифицированных специалистов мало и услуги их серьёзно дороги. В итоге, желающие хоть как-то ослабить своё психологическое натяжение идут на сравнительно не дорогие мероприятия, чтобы получить «кусочек» психологического здоровья, мудрости от гуру жизненного пути. Не принадлежу к фан-клубу Михаила, однако честно решила посмотреть, что же такое даёт психотерапевт с 35-летним стажем за цену билета от 2 до 4 тысяч рублей. Для людей не сведущих уточню, что это цена часа индивидуальной работы очень и очень хорошего консультанта в Туле. А тут место, в зале на 400 человек и возможность задать 1 вопрос! Поход в храм на вечернюю службу был бы полезнее для многих. Воду в зале не заряжали, а жаль. Может, хоть какая-то польза была бы.

Екатерина Нечепурнова, владелец гостевого дома «Императоръ» и кулинарии-кафе «Соль»:

- Знакома с творчеством Михаила Лабковского по книге «Хочу и буду», смотрела интервью, слушала лекции. Когда узнала, что он приезжает в Тулу, поторопилась купить билет. Они, кстати, довольно быстро разошлись. Неудивительно — темы-то вечные: любовь, семья, карьера, счастье… На вопросы аудитории Лабковский отвечал спокойно, доступно, с юмором. Проблемы у тулячек во многом схожи: время летит, мужа нет, ревность, самореализация, беспокойство о дне завтрашнем… Главный запрос аудитории — счастье и любовь — где взять, с чем есть и как уберечь? Совет простой: перестать тревожиться, заморачиваться, слушать себя, не подключать рациональную логику там, где надо просто довериться эмоциям. И главное — делать то, что хочется. И не делать того, что не хочется.

Елена Гребнева, гендиректор ООО «Рекламное агентство Медиа Траст»: