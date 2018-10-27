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Президент России наградил известных туляков орденами и медалями

Президент России наградил известных туляков орденами и медалями

Указ о награждении №608 подписан 25 октября 2018 г.

Орденом Дружбы Президент России отметил заслуги Галины Якушкиной, заместителя губернатора Тульской области - руководителя аппарата правительства Тульской области - начальника главного управления государственной службы и кадров аппарата правительства Тульской области.

За активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу Орден Александра Невского получил председатель Тульской областной думы Серей Харитонов.

Екатерину Толстую, директора Государственного мемориального и природного заповедника «Музей-усадьба Лю Н. Толстого «Ясная Поляна», Владимир Путин отметил  Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

За заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу Елена Гребнева, гендиректор ООО «Рекламное агентство Медиа Траст», удостоена Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени»

Звание «Заслуженный работник здравоохранения» присвоено Николаю Висягину, главврачу Тульского областного наркодиспансера №1, и Валентине Жеребцовой, директору Центра детской психоневрологии.

сегодня, в 00:26 −2
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