Фото УГИБДД по Тульской области.
Сотрудники тульской Госавтоинспекции научили школьников делать фликеры
Детям продемонстрировали обучающие видеоролики и презентации, рассказывающие о пользе световозвращающих элементов на одежде.
В рамках акции «Безопасная дорога в школу» в одном из образовательных учреждений Тулы сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями общественности провели мастер-класс по изготовлению световозвращающих элементов.
Детям продемонстрировали обучающие видеоролики и презентации, рассказывающие о пользе фликеров на одежде.
Школьникам напомнили, как безопасно переходить проезжую часть по пешеходному переходу и о неукоснительном соблюдении ПДД.
После теории ребятам показали, как можно самостоятельно изготовить световозвращающий элемент.
Для его создания потребовались всего-лишь фетровая ткань и световозвращающая лента. Стиль и внешний вид элементов ограничивался только фантазией детей.
В завершении мероприятия сотрудники тульской Госавтоинспекции не только отметили качество сделанных фликеров, но и рекомендовали регулярно использовать их. Все дети получили на память от ГИБДД тетрадки и специальные памятки.
Уважаемые родители, тульская Госавтоинспекция напоминает, что с наступлением осенне-зимнего периода тема использования световозвращающих элементов становится особенно актуальной.
Также напомните детям о соблюдении Правил дорожного движения.
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