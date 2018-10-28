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Сотрудники тульской Госавтоинспекции научили школьников делать фликеры
Фото УГИБДД по Тульской области.

Сотрудники тульской Госавтоинспекции научили школьников делать фликеры

Детям продемонстрировали обучающие видеоролики и презентации, рассказывающие о пользе световозвращающих элементов на одежде.

В рамках акции «Безопасная дорога в школу» в одном из образовательных учреждений Тулы сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями общественности провели мастер-класс по изготовлению световозвращающих элементов.
 
Детям продемонстрировали обучающие видеоролики и презентации, рассказывающие о пользе фликеров на одежде.
 
 
Школьникам напомнили, как безопасно переходить проезжую часть по пешеходному переходу и о неукоснительном соблюдении ПДД.
 
После теории ребятам показали, как можно самостоятельно изготовить световозвращающий элемент.
 
 
Для его создания потребовались всего-лишь фетровая ткань и световозвращающая лента. Стиль и внешний вид элементов ограничивался только фантазией детей.
 
 
В завершении мероприятия сотрудники тульской Госавтоинспекции не только отметили качество сделанных фликеров, но и рекомендовали регулярно использовать их. Все дети получили на память от ГИБДД тетрадки и специальные памятки.
 
 

Уважаемые родители, тульская Госавтоинспекция напоминает, что с наступлением осенне-зимнего периода тема использования световозвращающих элементов становится особенно актуальной.

Также напомните детям о соблюдении Правил дорожного движения.

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:13 0
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