Сотрудники тульской Госавтоинспекции научили школьников делать фликеры

Фото УГИБДД по Тульской области.

Детям продемонстрировали обучающие видеоролики и презентации, рассказывающие о пользе световозвращающих элементов на одежде.

В рамках акции «Безопасная дорога в школу» в одном из образовательных учреждений Тулы сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями общественности провели мастер-класс по изготовлению световозвращающих элементов.

Детям продемонстрировали обучающие видеоролики и презентации, рассказывающие о пользе фликеров на одежде.

Школьникам напомнили, как безопасно переходить проезжую часть по пешеходному переходу и о неукоснительном соблюдении ПДД.

После теории ребятам показали, как можно самостоятельно изготовить световозвращающий элемент.

Для его создания потребовались всего-лишь фетровая ткань и световозвращающая лента. Стиль и внешний вид элементов ограничивался только фантазией детей.

В завершении мероприятия сотрудники тульской Госавтоинспекции не только отметили качество сделанных фликеров, но и рекомендовали регулярно использовать их. Все дети получили на память от ГИБДД тетрадки и специальные памятки.