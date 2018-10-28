Фото Федерации шашек России.
Туляк Александр Гетманский стал чемпионом Европы по стоклеточным шашкам
Наш спортсмен завоевал золото в блиц, а также бронзу в рапиде.
В городе Нетания (Израиль) завершились чемпионат Европы (блиц и рапид) и Этап кубка мира по стоклеточным шашкам. В турнирах приняли участие более 50 спортсменов из 11 стран.
Туляк Александр Гетманский в блиц завоевал золотую награду.
Как сообщает Федерация шашек России, в рапиде у россиян две бронзы — у Александра Гетманского и Матрёны Ноговицыной. В командных мужских и женских сборная России завоевала четыре золота.
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