Туляк Александр Гетманский стал чемпионом Европы по стоклеточным шашкам

Фото Федерации шашек России.

Наш спортсмен завоевал золото в блиц, а также бронзу в рапиде.

В городе Нетания (Израиль) завершились чемпионат Европы (блиц и рапид) и Этап кубка мира по стоклеточным шашкам. В турнирах приняли участие более 50 спортсменов из 11 стран.

Туляк Александр Гетманский в блиц завоевал золотую награду.

Как сообщает Федерация шашек России, в рапиде у россиян две бронзы — у Александра Гетманского и Матрёны Ноговицыной. В командных мужских и женских сборная России завоевала четыре золота.