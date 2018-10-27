Из-за разрушения моста под Сочи юные танцоры из Тулы третьи сутки живут в поезде

В ряде поселков Большого Сочи сошли сели, обрушился мост через реку Макопсе в Лазаревском районе Сочи, в Туапсинском и Апшеронском районах были эвакуированы 460 человек, подтоплены почти 2 тысячи домов. Из-за разгула стихии погибли шесть человек, еще двое числятся пропавшим без вести

Из-за обрушения моста было прекращено автомобильное и железнодорожное сообщение между Сочи и Краснодаром.

24 октября из Сочи выехали танцоры коллектива «Млечный Путь». Ребята ездили на Всероссийский конкурс «Сердце Сочи» и возвращались домой с призовыми местами.

Редакция Myslo по телефону связалась с руководителем танцевального коллектива Еленой Антроповой:

Елена Антропова – Мы ехали и в окно видели ливень и шторм на море. Было очень страшно, потому что дорога проходит вдоль гор, опасались селей. Доехав до станции Магри, наш поезд остановился. Это было уже около 23 часов вечера. Оказалось, что дальше ехать нельзя - разрушен мост через реку Макопсе. Нам сразу предложили переселиться в гостиницу с питанием. Но сколько нам там придется жить, не сказали. Пояснили только, что придется менять билеты на новые. Вместе с нашим поездом застряли в пути еще 11 составов. Из-за этого в кассах было столпотворение, а продажи билетов остановились.

Я себе просто не представляла, каким образом менять билеты: тащить всю группу детей с собой в кассу и стоять в очередях? И сколько так стоять?

– Из-за этого мы отказались от гостиницы решили ждать отправки в своем же вагоне. Вместе с нами остались и многие пассажиры, – добавила Елена.

Первые двое суток танцоры прожили в поезде нормально, но на третий начались перебои и электричеством, не работал туалет.

– После многочисленных посещений представителей власти, которые уговаривали нас покинуть поезд, которые выслушали, в чем мы нуждаемся, сказали что про нас, а главное про детей, не забудут и позаботятся. В итоге сегодня после полуночи перестал работать туалет, мы обратились к начальнику поезда, чтобы проблему решили, тот позвонил диспетчеру, на что тот на громкой связи ответил: «Велено отказывать группе с детьми, которые остались в вагоне». Одним словом нас выживали из поезда. И это после того как мы в поезде простояли между бушующим морем под непрекращающимся около суток ливнем и горой с водопадом под Туапсе, – рассказала Елена.

Стоя на платформе в Туапсе, ребята продолжили репетиции на перроне. Они повторяли в том числе и тот танец, с которым должны были выступать 26 октября в Туле в Филармонии.

Сегодня закончены работы по восстановлению разрушенного моста. Железнодорожное сообщение открыто. Поезд, в котором едут тульские танцоры, должен отправиться в Тулу сегодня в 15.14 часов из Адлера.

– Только сегодня к нам пришли врачи, осмотрели детей. Их здоровью сейчас ничего не угрожает. Сейчас Огромное спасибо хочу сказать проводникам Татьяне Воронцовой и Михаилу Селезневу. Они помогали нам с продуктами, готовили детям ужин, когда у нас все закончилось. Дети же проявили себя как настоящие герои. Они все верили, что все будет хорошо и показывали пример остальным пассажирам поезда. Я очень рада, что у меня такие сильные воспитанники, – рассказала руководитель коллектива «Млечный Путь».

По ее словам, многие из тех, кто согласился переселиться в гостиницу, до сих пор не знают дату отъезда домой.

– В кассах огромные очереди. Многим дают билеты только на 31 октября. До этой даты нет свободных мест. Сколько бы мы еще прожили в Адлере, если бы согласились перебраться в гостиницу? Нам же нужно было уехать всем вместе, а это билеты на 22 ребенка от 5 до 15 лет, которые со мной были по доверенности от родителей, а еще те, которых сопровождали папы и мамы. Организовать все это мне одной было очень проблематично, – ответила Елена Антропова.