Фестиваль «NAUKA 0+» в Туле: Задать новый вектор для творчества

фото Дмитрия Дзюбина.

Трехдневный фестиваль объединил юных инженеров и ученых из самых разных областей с теми, кто далек от создания роботов и прочих механизмов.

Фестиваль с первого дня доказал гостям, что наука — это совсем не скучно и дотупна для всех независимо от возраста, а любая профессия обязательно связана с творчеством. Именно эту цель и преследовали организаторы фестиваля. Ими, кстати, стали студенты ТулГУ.

Ребята собрали на площадке творческого индустриального кластера «Октава» признанных экспертов в различных областях, которые за три дня проведут научные лекции, мастер-классы, организуют робофутбол и покажут химические опыты.

Михаил Воротилин - Фестиваль NAUKA 0+ в России проходит восьмой раз, но для Тулы такое событие в новинку, — рассказал и.о. проректора по научной работе ТулГУ Михаил Воротилин. — Его проведение стало частью реализации программы развития опорного вуза Тульский государственный университет при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи, МГУ им. Ломоносова. Кроме ТулГУ на площадке фестиваля расположились различные промышленные предприятия и образовательные организации. Все вместе они показывают гостям, что наука — это классно. Изделия, которые представлены здесь, доказывают, что обучение — это не просто набор знаний, это реальные предметы, которыми мы все пользуемся в том числе и в повседневной жизни. Школьники, студенты, все, кто приходит на фестиваль, могут наглядно увидеть, чем богата тульская наука.

Отметим, что губернатор Алексей Дюмин в своем Послании областной Думе, правительству и жителям региона в 2017 году подчеркнул особое значение кооперации ТулГУ с Московским государственным университетом и другими научными центрами страны.

выставка

На своей выставке Тульский государственный университет представил различные приборы, изобретенные в стенах вуза, которые используются в различных областях промышленности.

Это и тепловизор, измеряющий температуру предметов на расстоянии, и манекен для тренировки оказания медицинской помощи, и гироскоп, используемый в том числе и в продукции военно-промышленного комплекса, и модель сверхзвукового самолета, который способен перевозить до 20 человек и может быть оборудован вооружением, и прибор, позволяющий проводить экспресс-анализ качества воды.

Анна Харькова – На анализатор качества воды, который фиксирует содержание кислорода, наносится специальный рецептурный элемент. Находящиеся в воде бактерии начинают потреблять его и таким образом определяется качество воды. Исследование занимает примерно 10 минут. Раньше же на это уходило до пяти суток. Мы получили в 2018 году аттестат, подтверждающий достоверность проверки с помощью нашего изобретения. Эта технология может использоваться на промышленных предприятиях, а также применяется в нашей лаборатории, – рассказала ассистент кафедры химии ТулГУ Анна Харькова.

Изобретения молодых ученых в первозданном виде не всегда выглядят красиво. Но внешний вид в данном случае вторичен, на первое выходит само изобретение и его уникальность. Туляк Сергей Хлебников в 2017 году самостоятельно собрал и написал программу для министанка, который может создать любой объект, изображенный в 2D или 3D. Молодой человек — воспитанник клуба авиаракетомоделирования «Юные Кулибины», работающий на базе Центра дополнительного образования на Путейской, 9. Сергею сейчас 18 лет, а в клубе он начал заниматься пять лет назад.

На фото Сергей Киселев.

- Здесь сейчас стоит авторучка, поэтому станок сейчас может рисовать только плоские изображения. Но если вместо нее установить 3D-ручку, то он способен уже создавать объемные предметы. Сережа собрал станок из компьютерных дисководов. Идея и воплощение — это все он сделал сам. На создание у него ушло около двух лет, — рассказал педагог Центра Сергей Киселев. — Создание техники требует особого мастерства. Мы начинаем занятия с самого простого – изготовления лопасти винта. Но и он не у всех получается сразу, не верный угол наклона или чуть толще лопасть вышла - значит лететь он будет намного хуже или же вообще не сможет подняться в воздух.

Сергей Киселев отметил, что на сегодняшний день техническим творчеством занимается около 200 детей. По его словам, сейчас учеников меньше, чем в прошлые годы. Причину он видит в том числе и в том, что у современных детей достаточно большой выбор направлений дополнительного образования, среди которых можно выбрать более простое увлечение, не требующее особых усилий.

– Между тем, очень важно прививать ребенку любовь именно к ручному труду. Потому что только так можно понять принцип работы тех или иных приборов, которые нас окружают в обычной жизни, – отметил Сергей Киселев.

Кроме различных изобретений на выставке можно найти множество уже соьранных роботов, с созданием и управлением которых можно познакомиться поближе на мастер-классах.

На фото Елена Проуротова и робот Жанна.

Выставка будет работать все выходные - до конца фестиваля.

Очки дополненной реальности позволят не только ощутить себя в необычных условиях. Но и научиться мыслить нестандартно и быстро принимать решения. В программе абсолютно нет насилия к персонажа.

практика

Череду же мероприятий на фестивале открыл научный батл, на котором молодые ученые презентовали свои проекты, а зрители оценивали аплодисментами выступление, и с помощью шумомеров определялся победитель.

Но разработка и создание того или иного механизма невозможно без финансирования. Поэтому один из блоков лекций фестиваля посвящен тому, как свою идею воплотить в успешный стартап. Помочь правильно выбрать идею для стартапа, научиться планировать свою работу, собрать команду единомышленников, об этом и о многом другом рассказывают специалисты вуза и приглашенные эксперты.

Юрий Чадаев – Не так давно у студентов ТулГу появилась возможность не только получать профессию, но и в рамках проектно-ориентированного обучения воплощать в жизнь и делать прибыльными свои бизнес-идеи, – пояснил руководитель проектной работы междисциплинарных студенческих команд ТулГУ Юрий Чадаев. – Сейчас эта работа проходит в рамках дополнительного образования и является факультативной, но если человек хочет достичь успеха, то его не остановит дефицит времени. Мы создаем пространство для студентов нашего вуза, где формируется команда единомышленников, которая вместе идет к общей цели. При необходимости помогаем с поиском так называемых бизнес-ангелов, которые будут финансируют проект и выведут его самоокупаемость. Но поиск спонсора - это вторичная задача. В первую очередь мы стараемся сделать так, чтобы ребята самостоятельно сделали это без средств со стороны.

Юрий Чадаев рассказал, что проведение фестиваля NAUKA 0+ – это тоже один из проектов студентов, которые занимаются под его руководством. Именно они сами подготовили его проект и презентовали его на конкурсе грантов Федерального агентства по делам молодежи. Проект победил и ребята смогли воплотить свою идею в жизнь.

– Работа была нелегкая, они ночами писали технические задания, сценарий, разрабатывали баннеры и многое другое. В результате они получили колоссальный опыт. Ведь когда собираешься заняться чем-то новым, то надо сразу понимать, что придется чем-то жертвовать и рисковать. Они это сделали и у них получилось, – добавил Юрий Чадаев.

Но фестиваль - это лишь один из проектов. Другая группа студентов занимается созданием компьютерных игр. Их продукты занимают первые места на различных конкурсах, но в планах ребят летом 2019 года выпустить полную игру и заработать на этом 50 тысяч долларов.

– Еще одна команда занимается разработкой роботизированной системы контроля за загрязнением водоемов. Суть (но не воплощение) их проекта, кстати, несколько схожа с тем, что создали студенты химического факультета. Но в нашем случае авторы разработки намерены получить прибыль. Система будет полностью автоматизированной и управлять ею и получать данные можно будет дистанционно. Робот можно будет применять для исследования водоемов, на берегах которых, например, расположены промышленные предприятия, и с помощью него контролировать, чтобы загрязняющие вещества не сливались с территории завода, – рассказал Юрий Чадаев.

впечатления

Полина Логунова с подругой.

– Мы студенты кафедры мировой экономики, но нам тут очень интересно. Выставка нас просто заворожила, – рассказала Полина Логунова. – Такие события, как этот фестиваль, очень важны для молодежи. Здесь собираются люди с самыми разнообразными интересами, а это значит, что можно завести новые знакомства, расширить свой кругозор и узнать что-то новое. Наука здесь представлена в материальном виде, можно увидеть ее в действии и понять принцип работы.

Юлия Сорокина - классный руководитель 6Б класса Центра образования №2. Ее воспитанники с удовольствием разглядывают и исследуют экспонаты:

Юлия Андреева – Детям очень нравится здесь, они активно принимают участие в конкурсах. Можно точно сказать, что им интересно. Изначально ребята не очень хотели идти, думали, что будет скучно, говорили: «Что мы ученые? Зачем нам на научный фестиваль?». Но теперь уже так не думают Они пока еще маленькие и не знакомы с основами физики, химии, а здесь же они наглядно могут увидеть и понять принцип работы физических законов и взаимодействие различных веществ.