фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
Взрыв баллона с очистителем монтажной пены в квартире: туляк госпитализирован с ожогом
Из-за неосторожного обращения с монтажной пеной произошел взрыв.
Сообщение о ЧП в Туле в одной из квартир на первом этаже дома на ул. Серебровская поступило на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» в 11:37.
На место выехали пожарные, однако возгорания в квартире не обнаружено.
В результате происшествия были выбиты стекла в окнах кухни и комнаты. В больницу с ожогами госпитализирован мужчина. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
По неофициальной информации, баллон лежал в кладовке и самопроизвольно взорвался.
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