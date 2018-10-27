Взрыв баллона с очистителем монтажной пены в квартире: туляк госпитализирован с ожогом

фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Сообщение о ЧП в Туле в одной из квартир на первом этаже дома на ул. Серебровская поступило на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» в 11:37.

На место выехали пожарные, однако возгорания в квартире не обнаружено.

В результате происшествия были выбиты стекла в окнах кухни и комнаты. В больницу с ожогами госпитализирован мужчина. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

По неофициальной информации, баллон лежал в кладовке и самопроизвольно взорвался.