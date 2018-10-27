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Взрыв баллона с очистителем монтажной пены в квартире: туляк госпитализирован с ожогом
фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Взрыв баллона с очистителем монтажной пены в квартире: туляк госпитализирован с ожогом

Из-за неосторожного обращения с монтажной пеной произошел взрыв.

Сообщение о ЧП в Туле в одной из квартир на первом этаже дома на ул. Серебровская поступило на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» в 11:37. 
 
На место выехали пожарные, однако возгорания в квартире не обнаружено.
 
В результате происшествия были выбиты стекла в окнах кухни и комнаты. В больницу с ожогами госпитализирован мужчина. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
 
По неофициальной информации, баллон лежал в кладовке и самопроизвольно взорвался. 
 
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 13:04 +2
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Место
Тулаулица Серебровская
Прочее
ожог

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