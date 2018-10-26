Владимир Груздев вошел в оргкомитет по подготовке Российского инвестиционного форума

Российский инвестиционный форум – это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России. Форум проводится при участии председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева.

– На этой площадке обсуждаются не только актуальные вопросы социально-экономического развития России, но и достигаются важные договоренности, заключаются взаимовыгодные контракты. А представители власти, бизнеса, ведущие эксперты вместе ищут решение важных проблем, которые стоят сегодня перед страной. И у всех есть возможность поделиться своим видением текущей ситуации, своими рецептами, высказать конкретные предложения, – считает Дмитрий Медведев.

Председатель Правительства РФ подписал распоряжение №2194-р от 11.10.2018, согласно которому в оргкомитет по подготовке форума-2019 вошел председатель правления Общероссийской общественной организации Ассоциация юристов России Владимир Груздев.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля 2019 года. В состав оргкомитета входят Дмитрий Козак, зампред правительства РФ, Герман Греф, председатель правления АО «Сбербанк», Александр Калинин, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Алексей Репик, президент Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Александр Шохин, президент Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей», и др.