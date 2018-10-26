Рекомендации тулякам: как правильно выбрать пуховик

На что в первую очередь нужно обратить внимание?

Эксперты Роскачества дали детальные рекомендации по выбору верхней теплой одежды, основываясь на проведенных исследованиях.

Наполнитель: натуральный или синтетический?

Изделия с синтетическим наполнителем достаточно просты в уходе: их легко стирать и сушить, так как синтетические волокна поглощают воду в минимальных количествах. Миграция наполнителя (то есть когда наполнитель «лезет» наружу) практически отсутствует, а также он не сбивается в комки.

– Изделия с синтетическим наполнителем не вызывают аллергию. Людям, подверженным аллергическим реакциям стоит избегать натуральных наполнителей, — говорит доцент кафедры Материаловедения и товарной экспертизы Российского государственного университета им. А. Н. Косыгина Алла Курденкова.

Изделия с наполнителем из пуха или пухо-перовой смеси вызывают сложности при стирке и сушке. При намокании пух образует комки и долго высыхает (с рекомендациями по правильному уходу и хранению пуховиков можно ознакомиться здесь). Зато данные изделия имеют небольшой объем и высокие тепловые характеристики. Стоит также отметить, что пух, в особенности пух водоплавающей птицы, значительно легче синтетических наполнителей.

При выборе пуховика также следует обратить внимание на соотношение пуха и пера: чем больше в утеплителе пера, тем пуховик, во-первых, холоднее, во-вторых, тяжелее.

Чтобы пух «не лез»

Для того чтобы исключить миграцию пуха или пухо-перовой смеси, изделие должно иметь многослойную структуру. Например, материал верха, пуховой наполнитель в чехле и подкладочная ткань. Наполнитель должен быть равномерно распределен по поверхности изделия. Предотвратить миграцию пуха может правильная простежка куртки — лучше всего, когда максимальное расстояние между пуховыми секциями установлено на отметке 15 сантиметров. Это позволяет наполнителю равномерно распределяться по всему объему куртки и, следовательно, обеспечить длительные эксплуатационные свойства изделия.

Умеет ли ткань приспособится к температуре?

Для сохранения комфортности эксплуатации ткани при перепадах температуры должны быть также воздухо- и паропроницаемыми. Это означает, что они должны пропускать сквозь себя излишнее тепло, не давая превращать его во влагу.

– Этим свойствам отвечают мембранные и смесовые ткани. Подкладка из натуральных материалов поможет комфортно чувствовать себя в куртке как на улице, так и, например, в магазине. Однако подобная подкладка в настоящее время используется для изделий высокой ценовой категории. Наиболее распространенными материалами, используемыми в качестве подкладки, являются выработанные из полиэстера или вискозы, — уточнила Алла Курденкова.

Куртка не должна стеснять движения, иначе это приведет к поломке фурнитуры. Выбирать изделия лучше на размер больше, в таком случае она будет комфортней при носке и дольше прослужит. При выборе размера необходимо учесть, что куртка надевается еще на какую-либо одежду.

Пуговицы не спасут от холода?

Надежнее всего остановить свой выбор на застежке — молнии, она плотно скрепляет борта куртки, что позволяет сохранить тепловые свойства. Основная молния на куртке должна иметь двухстороннюю тканевую защиту. На уровне подбородка молния должна быть защищена текстильной вставкой.

Пуговицы и кнопки располагаются на расстоянии друг от друга, что при ветреной погоде создаст возможность проникновения холода из окружающей среды.

Этикетка

Согласно Федеральному закону «О защите прав потребителей» и ТР ТС 017/2011, маркировка товаров должна содержать исчерпывающую информацию о производителе, изготовителе и поставщиках/импортерах (при наличии). Это необходимо, чтобы потребитель знал, куда обратиться с претензиями к качеству приобретенной им вещи. Независимо от того, где произведен товар, если он реализуется в России, на маркировке должна содержаться полезная для потребителей информация на русском языке. На этикетке должен быть указан состав используемых материалов и информация о наполнителе.

Родитель, обрати внимание!

Елена Саратцева, заместитель руководителя Роскачества, считает, что сегодня для ребенка можно выбрать качественный комбинезон и в среднем ценовом сегменте.

– Исследования Роскачества детской одежды позволило опровергнуть ряд распространенных мифов в отношении одежды для детей.

В частности, эксперты не выявили случаев токсичности изделий или наличия формальдегида.

Кроме того, товарами повышенного качества оказались товары среднего ценового сегмента, произведенные и в России, и в Китае. Средняя цена на комбинезоны повышенного качества — около 7500 рублей, — рассказала Елена Саратцева.

Эксперт отметила, что вышеперечисленные рекомендации по выбору курток для взрослых во многом применимы к выбору детских зимних комбинезонов и костюмов. Так, при выборе детских комбинезонов важно обращать внимание на материал и наполнитель — натуральные ткани и наполнители греют лучше, но они могут вызывать аллергические проявления. Длина рукавов и штанин не должна быть короткой во избежание продувания ветром и попадания снега, молния должна иметь тканевую защиту с двух сторон.

Но родитель должен обратить внимание на дополнительные детали. Детский костюм обязательно должен иметь светоотражающие элементы, которые смогут обезопасить от несчастных случаев на дороге: благодаря им ребенка будет легче заметить в темное время суток.

Рекомендуются также при производстве детской верхней одежды специальные напульсники и планка-пластрон — защищающий элемент от травм подбородка молнией. Напульсники или манжеты в рукавах куртки не позволят ребенку замерзнуть, а снегозащитные детали в нижней части брюк не дадут снегу набиться под штанину.