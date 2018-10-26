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Замена лифтов в Туле: почему ввод в эксплуатацию затягивается?

Замена лифтов в Туле: почему ввод в эксплуатацию затягивается?

Об этом сегодня на прямой линии рассказал заместитель министра — директор департамента жилищно-коммунального комплекса Тульской области Олег Дючков.

В этом году в Тульской области реализуется пилотный проект по замене лифтов в многоквартирных домах. Работы проводятся в Туле и Новомосковске. Всего в рамках программы будет заменено 102 лифта, которые отработали уже нормативный срок в 25 лет.

В последний месяц на Myslo неоднократно обращались туляки с жалобами на длительный период ввода лифтов в эксплуатацию. Сегодня Олег Дючков пояснил, с чем связана длительность этой процедуры.
 

Олег Дючков

– На данный момент 93 подъемных устройства смонтированы, из них 37 запущены. Проблема с пуском остальных заключается в том, что при приемке лифтов разрешение на пуск объекта в эксплуатацию выдает Ростехнадзор. При обследовании оборудования перед вводом в эксплуатацию проверяются не только строительно-монтажные работы, но и проверяется состояние освещения машинного отделения, состояние подходов, монтаж смежных проводов. Всё это не входит в компетенцию подрядчика и фонда капитального ремонта.

– Мы со своей стороны сделали все необходимые работы, лифты технически исправны, готовы к пуску. Оставшаяся часть работ — зона ответственности УК, – продолжает Дючков. – Пока они не устраняет замечания Ростехнадзора, получить разрешения на ввод нельзя. К сожалению, все проходит не так быстро, как хотелось бы, поэтому жители испытывают неудобства.

Предполагается, что к 28 октября будет завершен монтаж всех лифтов.

Но окончательный срок пуска всех лифтов я бы сейчас не называл. Не всё зависит от нас. Работа сложная, кропотливая, для всех новая — и для УК, и для фонда. Рассчитываем, что в ноябре тема будет закрыта. Договор с подрядчиком у нас до декабря 2018 года, к этому сроку должны закончить монтаж, принять все работы, получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, запустить лифты и рассчитаться с подрядчиком, — уточнил директор департамента.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:51 0
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