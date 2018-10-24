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В Новомосковске сотрудники ГИБДД «засветили» школьников
Фото: отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

В Новомосковске сотрудники ГИБДД «засветили» школьников

В одном из образовательных учреждений города прошло профилактическое занятие по ПДД.

Сотрудники новомосковской Госавтоинспекции в рамках профилактики детского дорожно-транспортного травматизма провели в одной из школ акцию «Новомосковск, засветись!»

Полицейские показали ребятам обучающие видеоролики и рассказали об основных Правилах дорожного движения. Особое внимание было уделено правилам безопасного перехода проезжей части и использованию светоотражающей элементов.

Как отмечают инспекторы по пропаганде БДД областного УГИБДД, с наступлением поздней осени световой день становится все короче и водителям труднее заметить пешеходов. Ребята узнали, как правильно применять светоотражающие нашивки и брелоки и где лучше размещать. В конце урока детям подарили светоотражающие наклейки.

Полицейские напоминают, что согласно пункту 4.1 ПДД, люди, находящиеся ночью на проезжей части вне заселенной местности, должны иметь светоотражающие приспособления, позволяющие водителям заметить их на расстоянии до 400 метров. Отсутствие таких элементов карается штрафом на сумму 500 рублей.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:21 +2
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