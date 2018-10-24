Назначена судейская бригада на матч «Арсенал» – «Оренбург»

Матч состоится в субботу, 27 октября, на домашнем стадионе туляков.

«Арсенал» и «Оренбург» рассудит 31-летний рефери Алексей Сухой из подмосковных Люберец. Он дебютировал в Чемпионате России в сентябре 2016 года, зафиксировав сухую ничью во встрече «Амкар» – «Крылья Советов».

Ассистировать главному арбитру будут москвич Дмитрий Мосякин и Егор Болховитин из Ленинградской области. Резервный арбитр – Роман Сафьян (Москва). Инспектор матча – Юрий Баскаков (Московская область). Делегат РПЛ – Салман Эсхаджиев (Грозный).