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Назначена судейская бригада на матч «Арсенал» – «Оренбург»

Назначена судейская бригада на матч «Арсенал» – «Оренбург»

Матч состоится в субботу, 27 октября, на домашнем стадионе туляков.

«Арсенал» и «Оренбург» рассудит 31-летний рефери Алексей Сухой из подмосковных Люберец. Он дебютировал в Чемпионате России в сентябре 2016 года, зафиксировав сухую ничью во встрече «Амкар» – «Крылья Советов».

Ассистировать главному арбитру будут москвич Дмитрий Мосякин и Егор Болховитин из Ленинградской области. Резервный арбитр – Роман Сафьян (Москва). Инспектор матча – Юрий Баскаков (Московская область). Делегат РПЛ – Салман Эсхаджиев (Грозный). 

Напомним, матч «Арсенал» – «Оренбург» состоится в Туле в субботу, 27 октября. Начало в 16.30.

 

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