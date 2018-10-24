Волейболистки «Тулицы» встретились с болельщиками: фоторепортаж

Фото Дмитрия Дзюбина.

Все желающие смогли сфотографироваться со спортсменками, а также пожелать девчонкам удачи в новом сезоне.

24 октября в манеже «Арсенала» перед началом сезона болельщикам и журналистам представили обновленную «Тулицу». Спортсменкам вручили футболки с игровыми номерами.

В этом сезоне у «Тулицы» практически полностью поменялся состав команды. Красивой игрой и эффектными победами болельщиков будут радовать:

Олеся Иванова (№ 2), Ирина Алилуева (№ 11), Лианма Флорес (№ 9), Марианна Носова (№ 4), Светлана Сурцева, капитан (№ 16), Дарья Немова (№ 8), Ольга Шукайло (№ 18), Наталья Фролова (№ 10), Белла Гацалова (№ 1), Алена Рохас (№ 13), Юлия Андрушко (№ 17), Анастасия Щуринова (№ 3), Виктория Козлова (№ 7), Татьяна Шаманаева (№ 15).

Главный тренер — Александр Перепёлкин, старший тренер — Анастасия Терехова, тренер по физподготовке Жудитт Флорес-Яловая.

Волейболисток туляки встречали овациями. Кстати, девчонки подготовили небольшой сюрприз для поклонников команды. Каждая волейболистка перед выходом на импровизированную сцену бросала на трибуны самый настоящий волейбольный мяч, вернее его мини-копию. Счастливчики смогли оставить себе приятный презент на память.

Директор ВК «Тулица» Валерий Московский:

Валерий Московский - Мы вступаем в сезон с самым боевым настроем. Многие спрашивают: можно ли назвать положительным выступлением на Кубке России? Тут достаточно спорный момент. Но то, что в финальной игре мы победили «Динамо», действующего чемпиона России, дает огромный заряд. Можно говорить, что команда к сезону готова. Но нет предела совершенству. Главный тренер проделал большую работу. Все видят, какой Александр позитивный человек, свой настрой он передает команде.

К слову, вот это ирония судьбы: после проигрыша «Тулице» московское «Динамо» сменило главного тренера. Похожая ситуация сложилась и в футболе: столичный «Спартак», проиграв «Арсеналу», уволил Массимо Карреру.

Главный тренер «Тулицы» Александр Перепёлкин поблагодарил Фонд развития Тульской области «Перспектива» и губернатора Алексея Дюмина за огромную поддержку и неравнодушие к волейболу.

Александр Перепёлкин - У нас стратегия одна — побеждать. Всё будет видно, когда начнется чемпионат. Игры Кубка показали, над чем нужно работать. Тренеры начали понимать команду, кто на что способен. Очень важно, что коллектив притирается друг к другу не только на площадке, но и в жизни. Мы становимся командой единомышленников. Руководство озвучит задачи «Тулицы». Считаю, что мы должны бороться за первое место в чемпионате. Как минимум — должны быть в призерах Высшей лиги «А».

Также главный тренер отметил, что поддержка болельщиков очень важна для команды.

- Мне нравится, когда в зале нет ни одного равнодушного! Не бойтесь выражать эмоции, особенно позитивные. Меня ругать можете, девчонок — поберегите, если вдруг какие-то неудачи будут. Большое пожелание: чтобы в нашем зале не было тишины. Чтобы был азарт, драйв и кайф, чтобы вы получали удовольствие от игры «Тулицы»!

После официальной части все желающие смогли сфотографироваться с волейболистками и тренерами, взять автограф и просто пожелать удачи.

Если вы не попали на мероприятие, не расстраивайтесь. В ближайшее время клуб планирует организовать открытую тренировку для болельщиков в более удобное время. Следите за анонсами и приходите болеть за «Тулицу».

Ближайшие матчи — уже в эти выходные. Тулячки сыграют с московским «Лучом». 27 октября начало игры в 18.30, 28 октября — в 17.00. Вход в манеж «Арсенала» свободный.