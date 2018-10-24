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Тульские депутаты подняли вопрос о нехватке медиков в школах и детсадах

Тульские депутаты подняли вопрос о нехватке медиков в школах и детсадах

Предложили призвать на помощь волонтеров с медицинского факультета.

Сегодня на заседании Тульской городской думы депутаты заслушали доклад директора департамента здравоохранения региона Елены Дурновой о работе медицинских кабинетов в образовательных учреждениях Тулы.
 
В связи с требованиями федерального законодательства в безвозмездное пользование учреждениям здравоохранения были переданы медицинские кабинеты в учебных заведениях Тульской области. Таковых было 617, из них 213 расположены в Туле (90 — в школах, остальные в детских садах). То есть 35% кабинетов находится в Туле.
 
– Медицинская помощь оказывается нашими работниками. Сразу скажу, что есть небольшая кадровая проблема. На этих должностях работают медицинские работники на совмещении по 2−3 часа. Они контролируют здоровье детей, а также смотрят за питанием.
 
Основные мероприятия, которые проводят медики в образовательных учреждения — это профилактические осмотры и прививки. Мы занимаемая привлечением кадров и делаем все возможное, чтобы укомплектовать шкоды и сады. Мы всегда готовы к диалогу с управлением образования Тулы по данному вопросу.
 
Еще хотела бы добавить, что сейчас в пяти регионах проводится пилотный проект об организации медицинской помощи в образовательных учреждениях. Как только он закончится, этот проект распространится на все регионы, – рассказала Елена Дурнова.
 
Депутат Ирина Симонова, она же директор Центра образования №7, о проблеме с медицинскими работниками в школах знает очень хорошо.
 
– В бывшей школе №71 ежедневно находится порядка 1700 школьников. Медицинский работник находится всего пару-тройку часов. И он один, хотя по нормативу на такое количество детей должно быть три. Ведь кроме осмотра детей, нужно же еще вести и документацию.
 
Мне ежедневно приходится отправлять в поликлиники различные документы. Хотелось бы уже увидеть результат ваших решений, а не слышать «решаем»! Я предлагаю привлекать к работе с документами волонтеров с медицинского факультета. Это уже было бы хорошее подспорье,  – сказала Ирина Симонова.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 18:10 +1
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