Тульские депутаты подняли вопрос о нехватке медиков в школах и детсадах

Сегодня на заседании Тульской городской думы депутаты заслушали доклад директора департамента здравоохранения региона Елены Дурновой о работе медицинских кабинетов в образовательных учреждениях Тулы.

В связи с требованиями федерального законодательства в безвозмездное пользование учреждениям здравоохранения были переданы медицинские кабинеты в учебных заведениях Тульской области. Таковых было 617, из них 213 расположены в Туле (90 — в школах, остальные в детских садах). То есть 35% кабинетов находится в Туле.

– Медицинская помощь оказывается нашими работниками. Сразу скажу, что есть небольшая кадровая проблема. На этих должностях работают медицинские работники на совмещении по 2−3 часа. Они контролируют здоровье детей, а также смотрят за питанием.

Основные мероприятия, которые проводят медики в образовательных учреждения — это профилактические осмотры и прививки. Мы занимаемая привлечением кадров и делаем все возможное, чтобы укомплектовать шкоды и сады. Мы всегда готовы к диалогу с управлением образования Тулы по данному вопросу.

Еще хотела бы добавить, что сейчас в пяти регионах проводится пилотный проект об организации медицинской помощи в образовательных учреждениях. Как только он закончится, этот проект распространится на все регионы, – рассказала Елена Дурнова.

Депутат Ирина Симонова, она же директор Центра образования №7, о проблеме с медицинскими работниками в школах знает очень хорошо.

– В бывшей школе №71 ежедневно находится порядка 1700 школьников. Медицинский работник находится всего пару-тройку часов. И он один, хотя по нормативу на такое количество детей должно быть три. Ведь кроме осмотра детей, нужно же еще вести и документацию.

Мне ежедневно приходится отправлять в поликлиники различные документы. Хотелось бы уже увидеть результат ваших решений, а не слышать «решаем»! Я предлагаю привлекать к работе с документами волонтеров с медицинского факультета. Это уже было бы хорошее подспорье, – сказала Ирина Симонова.