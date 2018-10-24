Туляки устали ждать милости от властей и сами починили дорогу

Их двор стоит, конечно, в плане благоустройства. Но очередь подойдет нескоро. А ходить по нормальной дороге хотелось уже сейчас.

О том, как жильцы 100-квартирной хрущевки в Пролетарском округе стали строителями дорог, редакции Myslo рассказала Анна Васильева.

Анна Васильева - Нашему дому № 83 по ул. Металлургов 53 года. Обычная панельная хрущевка. Здесь, в основном, обитают пенсионеры преклонного и даже очень преклонного возраста. Молодежи мало. Сказать, что дорога у дома была ужасном состоянии, ничего не сказать. Наш дом стоит в программе по благоустройству дворов Пролетарского района на 2019−2022 годы. Правда, под номером 317.

- Мы не стали дожидаться милостей от своей управляющей компании фирмы «РЭМС» и других «благоустроителей», — продолжает Анна. — Надоело осенью, зимой и весной утопать в лужах, месить грязь! Резиновые сапоги стали неотъемлемой частью образа жителя дома № 83 по ул. Металлургов.

Жители собрали деньги: пенсионеры — по 300 рублей с квартиры, автомобилисты — по 1000 рублей с машины. Купили два самосвала материала: щебень и асфальтовую крошку. Собранных средств хватило только на дорожное покрытие. Естественно, такой скромный «бюджет» не подразумевал использование дорожной техники и наемной рабочей силы.

На днях группа активных и физически сильных жителей организовала «субботник» по благоустройству проблемной территории.

К сожалению, остался неблагоустроенным участок дороги в торце дома, ведущий к мусорке. Осталось более 30 м² ухабов, разломанного асфальта и почти никогда не пересыхающих грязевых ям и луж.

- По этой «дороге» каждый день ездит к помойке мусорная машина-грузовик, — говорит Анна. — А УК фирма «РЭМС» все так и обещает КамАЗ щебенки, дабы разровнять это место… Честное слово, мы сами бы облагородили этот участок, да не осилили финансово. Но, может, со временем починим?

Итоги «субботника» в цифрах

26 500 рублей — бюджет «проекта»

58 квартир — спонсоры-участники благоустройства

24 кубометра или 40 тонн асфальтовой крошки и щебёнки уложено вручную во дворе

Более 30 м² ям глубиной до 20 см заделано на дороге перед домом

Более 120 м² ухабистой и никогда не асфальтированной территории у помойки отсыпано дорожными покрытиями и выровнено

6 часов тяжелой физической работы (в хорошей компании!)

11 сильных мужчин и 3 не менее сильных женщины — участники субботника.

был случай

Истории, когда жители сами начинают чинить дороги, в наше время не редкость. Правда, власти умудряются и тут палки в колеса вставить. В виде штрафов.



Фото Олега Шеина.

Пару лет назад жители одного из астраханских дворов, устав ходить и ездить по колдобинам, решили отремонтировать дорогу у себя во дворе. Когда дом только строился, вместо дороги рабочие положили бетонные плиты. Хотели, видимо, асфальтом сверху прикрыть, да забыли (или деньги кончились). Так по плитам все и ходили 20 лет. Надоело.

Председатель ТСЖ писала во все инстанции, но ответ был один — нет средств. На собрании решили благоустроить двор за свой счет. Наняли подрядчиков, те сделали дорогу.

Но местных чиновников даже старая пословица про «бабу с возу…» не остановила: оштрафовали подрядную организацию на 25 тысяч рублей… за повреждение старого дорожного покрытия! Асфальт не по регламенту, стройка не согласована. Точка.

Об этой истории тогда многие СМИ трубили, история получила резонанс. И местная прокуратура признала штраф незаконным. Если бы не это факт, случай был бы совсем уж неприличным.