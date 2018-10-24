Новое здание тульского экзотариума откроется 8 декабря

8 декабря в Центральном парке торжественно откроют новое здания музея живой природы — одного из крупнейших отечественных парков рептилий и амфибий.

Уже в декабре туляки смогут погулять под пологом тропического леса, послушать певчих птиц и звуки джунглей, своими глазами увидеть настоящую капибару, игривых сурикатов и разбойников — енотов, грациозных кошачьих лемуров, ловких тамаринов и мангустов, оценить опасную красоту кайманов, пираний, скатов, ядовитых змей и ящериц, увидеть на свободе веселых игрунок и многих других!

В коллекции более ста различных видов животных пяти континентов.

Кроме того, в новом здании экзотариума есть все условия для развития музейно-образовательного кластера: лаборатории, выставочный зал, кабинет для работы с людьми с ограниченными возможностями и просторный лекторий, в котором будут проводиться встречи с интересными людьми, обучающие видеоконференции, интерактивные занятия, открытые уроки с экологическим уклоном.

Уже сейчас там работают развивающие курсы для детей в рамках проекта «Zooакадемия».

где купить билеты

С 25 октября билеты продаются в старом здании экзотариума, а с ноября 2018 года их можно будет приобрести онлайн на Myslo.

Обращаем внимание на то, что дату и время посещения необходимо планировать заранее, эта информация указывается на билетах для удобства посетителей.