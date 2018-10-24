На «Тулачермете» монтажник получил травмы

Следователи проводят доследственную проверку по факту несчастного случая, произошедшего с работником предприятия «Тулачермет».

По предварительным данным, 23 октября в 15.30 в ходе проведения погрузочно-разгрузочных работ монтажник стальных и железобетонных конструкций получил телесные повреждения. Мужчина доставлен в больницу.

- Следователи произвели осмотр места происшествия, потерпевшему назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести вреда, причиненного его здоровью, изымается необходимая для проведения проверки документация, опрашиваются должностные лица, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.