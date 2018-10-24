В Туле в аварии на проспекте Ленина пострадала женщина

Фото УГИБДД по Тульской области.

23 октября в 22.10 в Туле на пересечении проспекта Ленина и улицы Льва Толстого 28-летняя женщина, управляя автомобилем «Ситроен С3», по предварительным данным, при повороте налево не пропустила встречный ВАЗ-2114 и столкнулась с ним. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

В аварии пострадал водитель «Ситроена». Женщине оказали медицинскую помощь в больнице.