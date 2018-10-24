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В Туле в аварии на проспекте Ленина пострадала женщина
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле в аварии на проспекте Ленина пострадала женщина

Столкнулись «Ситроен С3» и ВАЗ-2114.

23 октября в 22.10 в Туле на пересечении проспекта Ленина и улицы Льва Толстого 28-летняя женщина, управляя автомобилем «Ситроен С3», по предварительным данным, при повороте налево не пропустила встречный ВАЗ-2114 и столкнулась с ним. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

В аварии пострадал водитель «Ситроена». Женщине оказали медицинскую помощь в больнице.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:36 +2
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