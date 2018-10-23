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Жители Тульской области за месяц взяли 1269 ипотечных кредитов

Жители Тульской области за месяц взяли 1269 ипотечных кредитов

Общая сумма займа составила 2,3 млрд рублей, средняя ставка – 9,6%.

В августе в Тульской области выдано 1269 ипотечных жилищных кредитов на сумму 2,3 млрд рублей. Все кредиты выданы в национальной валюте, сообщает региональное отделение Банка России.

Средний срок кредитования составляет 16,3 года, процентная ставка – 9,6% (год назад она находилась на уровне 11,2%). Совокупная задолженность по ипотеке в регионе достигла 52 млрд рублей. Доля просроченной задолженности составляет 0,7%.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:35 0
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