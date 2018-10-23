На каких улицах Тулы не будет света 24 октября

С 9 до 17 часов электроэнергии не будет по следующим адресам:

ул. Жаворонкова, 1,

ул. М. Тореза, 7, 1-а, 7-а, 20, 9, 9-а, 16,

ул. Тимирязева, 2,

ул. М. Горького, 5,

ул. Демидовская, 68, 115, 117,

ул. Октябрьская, 60, 52,

ул. Белкина, 4, 4-а, 6, 6-а, 6-б, 8, 17,

ул. Тесницкая, 9, 8, 3,

2-й Тесницкий пр-д, 2, 5, 8,

ул. Фруктовая, 1-а, 1-7, 13, 13-а, 12, 2-б,

18-й пр-д, 23-53,

ул. Капитана Громова, 66,

ул. Тургеневская, 13,

ул. Советская, 72,

ул. Ак. Павлова, 77-111 (нечётн.),

ул. Лазо, 13-31 (нечётн.), 16-34 (чётн.),

ул. Котовского, 24-38 (чётн.), 21-31 (нечётн.),

ул. Железняка, 21-41 (нечётн.), 22-34 (чётн.),

ул. Фурманова, 11-25 (нечётн.), 14-38 (чётн.),

ул. Станиславского, 50,

пер. Станиславского, 2,

пр-т Ленина, 50, 50-а, 46, 52,

ул. Л. Толстого, 87,

ул. Ф. Энгельса, 34, 36, 38, 42, 44-а, 44-б, 46, 97,

ул. Гоголевская, 51-а,

п. Восточный, 1, 2, 3, 23-в, 23-б, 27, 27-а, 29-б, 32-в, 32-65,

Мясново: Одоевское шоссе, 3-д, 1, 5, 1-а, 1-б,

пер. Пархоменко, 2-14 (чётн.), 3, 5,

ул. Пархоменко, 46, 48,

ул. Мезенцева, 17, 19, 21, 23,

ул. Станиславского, 29, 35,

п. Октябрьский: 8-й пр-д, 76-98 (чётн.), 67-89 (нечётн.),

19-й пр-д, 4-14 (чётн.), 20, 23, 3-19 (нечётн.),

20-й пр-д, 2-32 (чётн.), 3-23 (нечётн.),

21-й пр-д, 1-27,

22-й пр-д, 28,

25-й пр-д, 14-28 (чётн.),

ул. Капитана Громова, 19, 21, 25,

10-й пр-д, 102, 104, 117, 119, 121, 123,

12-й пр-д, 61,

25-й пр-д, 17-49 (нечётн.),

31-й пр-зд, 2-48 (чётн.).