На каких улицах Тулы не будет света 24 октября
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» сообщают о плановых работах.
С 9 до 17 часов электроэнергии не будет по следующим адресам:
- ул. Жаворонкова, 1,
- ул. М. Тореза, 7, 1-а, 7-а, 20, 9, 9-а, 16,
- ул. Тимирязева, 2,
- ул. М. Горького, 5,
- ул. Демидовская, 68, 115, 117,
- ул. Октябрьская, 60, 52,
- ул. Белкина, 4, 4-а, 6, 6-а, 6-б, 8, 17,
- ул. Тесницкая, 9, 8, 3,
- 2-й Тесницкий пр-д, 2, 5, 8,
- ул. Фруктовая, 1-а, 1-7, 13, 13-а, 12, 2-б,
- 18-й пр-д, 23-53,
- ул. Капитана Громова, 66,
- ул. Тургеневская, 13,
- ул. Советская, 72,
- ул. Ак. Павлова, 77-111 (нечётн.),
- ул. Лазо, 13-31 (нечётн.), 16-34 (чётн.),
- ул. Котовского, 24-38 (чётн.), 21-31 (нечётн.),
- ул. Железняка, 21-41 (нечётн.), 22-34 (чётн.),
- ул. Фурманова, 11-25 (нечётн.), 14-38 (чётн.),
- ул. Станиславского, 50,
- пер. Станиславского, 2,
- пр-т Ленина, 50, 50-а, 46, 52,
- ул. Л. Толстого, 87,
- ул. Ф. Энгельса, 34, 36, 38, 42, 44-а, 44-б, 46, 97,
- ул. Гоголевская, 51-а,
- п. Восточный, 1, 2, 3, 23-в, 23-б, 27, 27-а, 29-б, 32-в, 32-65,
- Мясново: Одоевское шоссе, 3-д, 1, 5, 1-а, 1-б,
- пер. Пархоменко, 2-14 (чётн.), 3, 5,
- ул. Пархоменко, 46, 48,
- ул. Мезенцева, 17, 19, 21, 23,
- ул. Станиславского, 29, 35,
- п. Октябрьский: 8-й пр-д, 76-98 (чётн.), 67-89 (нечётн.),
- 19-й пр-д, 4-14 (чётн.), 20, 23, 3-19 (нечётн.),
- 20-й пр-д, 2-32 (чётн.), 3-23 (нечётн.),
- 21-й пр-д, 1-27,
- 22-й пр-д, 28,
- 25-й пр-д, 14-28 (чётн.),
- ул. Капитана Громова, 19, 21, 25,
- 10-й пр-д, 102, 104, 117, 119, 121, 123,
- 12-й пр-д, 61,
- 25-й пр-д, 17-49 (нечётн.),
- 31-й пр-зд, 2-48 (чётн.).
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