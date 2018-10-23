Погода в Туле 24 октября: дождь, до +10 и низкое давление

Синоптики обещают облачность и южный ветер до 10 метров в секунду.

Согласно данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Туле ожидается облачность. Ночью местами небольшие осадки, днем дождь (по данным сайта «Метеоинфо», до 8 мм).

Ветер южной четверти, умеренный – до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -1 до +4 градусов, днём – от +5 до +10. Атмосферное давление низкое – 725-730 мм рт. ст.