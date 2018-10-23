новости
новости
Регистрация
Погода в Туле 24 октября: дождь, до +10 и низкое давление

Погода в Туле 24 октября: дождь, до +10 и низкое давление

Синоптики обещают облачность и южный ветер до 10 метров в секунду.

Согласно данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Туле ожидается облачность. Ночью местами небольшие осадки, днем дождь (по данным сайта «Метеоинфо», до 8 мм).

Ветер южной четверти, умеренный – до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -1 до +4 градусов, днём – от +5 до +10. Атмосферное давление низкое – 725-730 мм рт. ст. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 07:00 +3
Другие статьи по темам
Событие
погодапогода в Тулепрогноз погодыпогода в Тульской области
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области пройдёт межрегиональный турнир по кикбоксингу
В Тульской области пройдёт межрегиональный турнир по кикбоксингу
Жители Тульской области за месяц взяли 1269 ипотечных кредитов
Жители Тульской области за месяц взяли 1269 ипотечных кредитов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.