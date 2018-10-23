В Туле открылся первый медиафорум ЦФО

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В нем принимают участие представители федеральных, региональных и районных СМИ из различных регионов ЦФО, пресс-служб различных ведомств.

23 октября в Туле в творческом индустриальном кластере «Октава» начал работу Первый медиафорум Центрального федерально округа. Его тема - «Конструктивная журналистика. Региональные медиа в современном контенте».



На открытии форума выступили губернатор Тульской области Алексей Дюмин, главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, первый заместитель генерального директора ВГТРК Андрей Кондрашов, первый заместитель директора Дирекции информационных программа Первого канала Антон Вольский.





Перед открытием собравшимся было зачитано приветственное слово Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Игоря Щеголева. В нем, в частности, говорится:

«Медиафорум – это уникальная межрегиональная площадка, на которой представители органов власти и журналистского сообщества регионов ЦФО смогут в творческой атмосфере обсудить работу СМИ в условиях стремительного развития цифровизации и информационных технологий.



Именно региональные и местные СМИ находятся ближе всего к людям, лучше всех чувствуют пульс жизни, являются связующим звеном между гражданами и властью, способствуют развитию регионов.



Программа форума охватывает целый ряд актуальных тем, позволяет по-новому осмыслить процессы, происходящие в обществе и медиаиндустрии. Запланированные выступления экспертов и ведущих журналистов федеральных СМИ дадут возможность перенять передовой опыт.

Уверен, Медиафорум будет способствовать профессиональному росту и развитию СМИ, позволит сделать важный шаг к формированию единого информационного пространства Центрального федерального округа».



В своем выступлении Алексей Дюмин поблагодарил полномочного представителя Президента России в ЦФО Игоря Щеголева за поддержку в организации форума и журналистов за работу.





«У каждого региона Центральной России своя специфика, но при этом перед региональными медиа стоят схожие задачи и вызовы. А значит, и пути их решения мы можем и должны выработать сообща. Обмениваться опытом. Изучать лучшие практики, новые каналы коммуникации», - подчеркнул глава региона.

Губернатор отметил, что тема форума – «Конструктивная журналистика» – сегодня особенно актуальна. Важно не закрывать глаза на острые темы, но при этом и не скатываться в откровенный негатив. Разговор о трудностях – не самоцель, а важна искренняя заинтересованность в их преодолении.

«Вы не просто информируете, вы формируете картину мира. Важно сохранять здравый, конструктивный настрой, соблюдать журналистскую этику, чтобы любая проблема получала объективный, взвешенный, всесторонний анализ. Обеспечить такой взгляд на вещи можно только в диалоге, во взаимодействии СМИ, общества и власти», - сказал Алексей Дюмин, обращаясь к журналистам.



Глава региона отметил, что у Тульской области есть позитивный опыт в этом отношении. Наши СМИ выступают как партнеры власти и общественности, помогают выстроить диалог.

«Именно вы порой первыми поднимаете ту или иную проблему, а дальше дело исполнительной власти – объективно оценить и отреагировать. И здесь роль региональных, местных СМИ с годами ничуть не становится меньше», - подчеркнул губернатор.

По словам Алексея Дюмина, партнерство ярко проявляется и при реализации масштабных проектов по развитию области. Таких проектов в регионе в последние годы было немало. Это и Суворовское училище, и открытие Центров поддержки одаренных детей. И создание творческого индустриального кластера «Октава». Ну а самый яркий пример – «Тульская набережная», проект по обновлению и благоустройству исторического центра Тулы. Проект масштабный, непростой, на начальном этапе вызвавший разные оценки в обществе.

«Своей заинтересованностью, готовностью разобраться в любых деталях наши журналисты обеспечили полное и достоверное информирование горожан. В результате тысячи людей следили за ходом проекта, ждали его завершения, а в начале сентября его открытие стало настоящим праздником для всей Тулы. Это как раз один из примеров конструктивной журналистики в действии, и я надеюсь, что такое сотрудничество продолжится впредь», - отметил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что сейчас наступила эпоха гражданской журналистики.

Каждый человек с телефоном может фиксировать информацию и тут же передавать ее. И никакого редактора, никаких требований ни к слогу, ни к содержанию.

Настоящим конструктивным журналистом может называться лишь тот, кто чувствует меру ответственности перед обществом за все, что транслирует в публичное поле.

И нельзя забывать, что скорость не должна опережать достоверность. Факты нужно проверять и только потом давать им ту или иную оценку. Надо помнить, что «не навреди» – принцип, обязательный не только для врача, но и для журналиста. И сегодня это актуально как никогда.



В течение двух дней участники форума обсудят актуальные вопросы продвижения региональных СМИ в Интернете (в частности, особое внимание будет уделено работе в соцсетях), взаимодействия органов исполнительной власти с информационными ресурсами, антикризисные решения и коммуникации и многое другое.





В программе первого дня мастер-классы Антона Вольского, Маргариты Симоньян, Андрея Кондрашова, автора и ведущей программы «Итоги недели» на НТВ Ирады Зейналовой, ведущего программы «Международная пилорама» (НТВ) Тиграна Кеосаяна, а также иностранных журналистов: ведущего программы «CrossTalk» телеканала RT Питера Лавелля (США) и ведущей новостей телеканала RT Надира Тюдор (Великобритания).