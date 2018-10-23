Под Тулой в ДТП погибла судья: следователи проводят проверку

Фото очевидца.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следователи проводят доследственную проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла федеральная судья Анна Сонина.

По предварительным данным, женщина, управляя автомобилем «Субару», выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Пежо». От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Второй участник ДТП получил незначительные травмы.

По некоторым данным, судья скончалась еще до столкновения, у нее были проблемы с сердцем.

– Следователи СО по Зареченскому району Тулы СУ СК РФ по Тульской области, следователи-криминалисты следственного управления, сотрудники УГИБДД проводят осмотр места происшествия, изымают предметы, имеющие значение для проведения проверочных мероприятий, установление обстоятельств произошедшего, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.